Dohoda za 13,5 miliardy USD môže zmeniť trh stavebných materiálov 🪨 Martin Marietta má spojiť sily s Lhoist North America

Spoločnosť Martin Marietta Materials sa podľa správy Wall Street Journal dohodla na spojení s dodávateľom vápenca Lhoist North America. Hodnota transakcie má dosahovať 13,5 miliardy USD vrátane dlhu. Podľa WSJ by tak išlo o najväčší obchod v histórii firmy.
Financovanie má byť rozdelené medzi 7 miliárd USD v hotovosti a akcie Martin Marietta v hodnote približne 6,5 miliardy USD. Po dokončení transakcie by rodina Berghmansovcov, ktorá stojí za skupinou Lhoist, mala vlastniť zhruba 15 % spoločnosti Martin Marietta. Firmy sa k správe bezprostredne nevyjadrili.
Pre Martin Marietta ide o strategický krok, ktorý by výrazne posilnil jej postavenie v oblasti ťažkých stavebných materiálov. Firma sa zameriava na produkty ako drvené kamenivo, piesok, štrk, asfalt a ďalšie materiály využívané v infraštruktúre a stavebníctve. Lhoist North America by jej zároveň pridal silnejšiu pozíciu vo vápenci a vápenných produktoch. Tie majú využitie nielen v stavebníctve, ale aj vo vodnom hospodárstve, poľnohospodárstve či priemyselných aplikáciách.
Dôležitý je aj geografický rozmer celej dohody. Lhoist má podľa WSJ významnú prítomnosť v americkom Sunbelte, teda regióne, ktorý Martin Marietta považuje za kľúčový pre svoj ďalší rast. Práve juh a juhozápad USA dlhodobo ťažia z populačného rastu, výstavby infraštruktúry a vyššieho dopytu po stavebných materiáloch.
Investori však na správu reagovali opatrne. Akcie Martin Marietta v predobchodnej fáze klesali zhruba o 1,5 %. To naznačuje, že trh bude pozorne sledovať predovšetkým cenu transakcie, zadlženie a schopnosť firmy dosiahnuť očakávané synergie. Pri takto veľkých akvizíciách býva kľúčové, či kupujúci dokáže prevzaté aktíva efektívne začleniť a zároveň neoslabiť svoju finančnú flexibilitu.
Zo širšieho pohľadu dohoda zapadá do trendu konsolidácie v sektore stavebných materiálov. V prostredí vysokých kapitálových nárokov, infraštruktúrnych investícií a snahy o kontrolu nad strategickými surovinami majú veľkí hráči motiváciu posilňovať svoje zdroje, regionálny dosah aj cenovú silu. Pre Martin Marietta by Lhoist mohol znamenať nielen väčší rozsah podnikania, ale aj hlbšiu expozíciu voči segmentom s dlhodobým priemyselným dopytom.
Z investičného hľadiska ide o ambiciózny, ale náročný krok. Pozitívnou stránkou je rozšírenie portfólia o dôležitú surovinu a posilnenie v atraktívnych regiónoch USA. Rizikom je naopak vysoká hodnota transakcie, kombinácia hotovosti a akcií a možný tlak na súvahu. Trh preto bude pravdepodobne čakať na podrobnosti o financovaní, očakávaných úsporách a dopade na budúcu ziskovosť.
Graf Martin Marietta Materials (MLM.US, D1)
Zdroj: xStation5
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