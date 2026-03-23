Dolár posilňuje, trhy sa obávajú ďalšej eskalácie na Blízkom východe 💵

- Dolár ťaží z presunu investorov do bezpečia pri raste geopolitického napätia.
- Najväčší tlak dopadol na austrálsky dolár, euro, libru a jen.
- Vyššie ceny energií zvyšujú riziko inflácie a odďaľujú možné zníženie sadzieb Fedu.
- Nervozita sa preliala aj na akcie a dlhopisy, zatiaľ čo kryptomeny rástli len mierne.
Americký dolár na začiatku týždňa posilnil, pretože investori vo svetle rastúceho napätia na Blízkom východe presúvali kapitál do bezpečných aktív. Zhoršená geopolitická situácia zároveň zasiahla akciové trhy v Ázii a zvýšila nervozitu naprieč menovými aj dlhopisovými trhmi.
Pod tlak sa dostali predovšetkým meny citlivé na globálny sentiment. Austrálsky dolár oslabil takmer o 0,95 % na 0,6956 USD, novozélandský dolár stratil 0,7 % na 0,5793 USD. Slabšie bolo aj euro, ktoré kleslo na 1,1526 USD, a britská libra, ktorá sa posunula na 1,329 USD. Japonský jen ďalej oslabil k hranici 159,55 USD/JPY, teda blízko psychologicky dôležitej úrovne 160.
Dolárový index, ktorý sleduje vývoj americkej meny voči košu hlavných svetových mien, vzrástol o 0,29 % na 99,83 bodu. Trh podľa analytikov stavia na to, že ekonomiky ťažiace z vyšších cien energií môžu v aktuálnom prostredí pôsobiť odolnejšie než regióny závislé od dovozu ropy a plynu. Práve preto zostávajú pod tlakom najmä euro a jen.
Napätie zosilnelo po ďalších hrozbách odvetných útokov medzi znepriatelenými stranami. Obavy investorov navyše prehlbuje riziko narušenia energetickej infraštruktúry a pokračujúce uzavretie dôležitej námornej trasy v Hormuzskom prielive. Šéf Medzinárodnej energetickej agentúry upozornil, že súčasná kríza predstavuje pre svetovú ekonomiku mimoriadne vážne riziko a svojimi dôsledkami môže prekonať aj ropné šoky zo 70. rokov.
Popri menách reagovali prudko aj ďalšie trhy. Japonský index Nikkei počas dňa strácal až 5 %, výnos amerického desaťročného dlhopisu vzrástol na 4,415 %, teda blízko osemmesačného maxima. Rastúce ceny energií totiž zvyšujú obavy z inflácie, čo znižuje šance na rýchle znižovanie sadzieb zo strany centrálnych bánk.
Zmenil sa aj pohľad investorov na americkú menovú politiku. Ešte pred vypuknutím konfliktu trh tento rok počítal s dvoma zníženiami sadzieb Fedu, no teraz sa ako menej pravdepodobné javí už aj jedno. Ak by trhy začali viac započítavať možnosť dlhšieho obdobia vyšších sadzieb v USA, mohol by dolár podľa analytikov ďalej výrazne posilniť.
Graf EURUSD (H1)
Menový pár EUR/USD sa aktuálne obchoduje okolo 1,1526 a po predchádzajúcom odraze od marcových miním začína opäť strácať momentum. Cena sa teraz pohybuje v blízkosti 23,6 % Fibonacciho retracementu na úrovni 1,1508, zatiaľ čo vyššie naďalej zostáva dôležitá rezistentná zóna medzi 1,1569 a 1,1618, kde sa nachádza 38,2 % a 50 % retracement. Práve táto oblasť v posledných dňoch opakovane zastavila rastový pokus kupujúcich.
Z technického pohľadu je zrejmé, že trh síce po predchádzajúcom prepade našiel krátkodobú stabilizáciu, no sila býkov zatiaľ nie je dostatočná na výraznejší prielom vyššie. Cena sa pohybuje v tesnej blízkosti kĺzavých priemerov EMA 50 a SMA 100, čo ukazuje na nerozhodnosť trhu a chýbajúci jasný trend. Ak by eurodolár neudržal oblasť okolo 1,1508, zvýšilo by sa riziko návratu k supportu pri 1,1409, čo je zároveň lokálne minimum sledovaného pohybu. Naopak, na zlepšenie technického obrazu by bol potrebný návrat nad 1,1569 a následne potvrdený prielom nad 1,1618. Kým sa tak nestane, pár zostáva skôr v konsolidácii s mierne negatívnym nádychom.
Zdroj:xStation5
Články:
Ranné zhrnutie: Trump oznámil „pauzu“. Ďalšie 10-dňové ultimátum!
Denné zhrnutie: Wall Street na hrane; SILVER klesá o 5 % 🚨
US100 stráca takmer 2 %; Microsoft zmrazuje nábor v divíziách cloudu a predaja 💡
Irán umožnil preplávanie 10 ropným tankerom cez Hormuzský prieliv — vysvetlenie záhadného „daru“ pre Trumpa ⚓
