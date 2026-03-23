Drahšie hnojivá a geopolitické napätie posielajú kukuricu vyššie 🌽

- Kukurica vystúpila na dvojtýždňové maximum pre obavy o dodávky hnojív.
- Kľúčovým rizikom je obmedzenie dopravy cez Hormuzský prieliv.
- Najväčší dopad sa očakáva na budúce výnosy v USA a ďalších krajinách severnej pologule.
- Trh už podľa vývoja futures čiastočne počíta s nižšou úrodou a vyššími cenami.
Ceny kukurice vystúpili na dvojtýždňové maximum, pretože vojna s Iránom zvyšuje obavy o dodávky hnojív z Blízkeho východu. Hlavným rizikom je faktické obmedzenie dopravy cez Hormuzský prieliv, ktorý patrí k najdôležitejším obchodným trasám na prepravu energetických aj chemických surovín.
Najaktívnejší futures kontrakt na kukuricu v pondelok pridal až 1,1 % po tom, čo americký prezident Donald Trump pohrozil ďalším vyostrením konfliktu, ak nebude kľúčová námorná cesta počas 48 hodín znovu otvorená. Trh tak začal rýchlo započítavať možnosť, že napätie naruší export hnojív z regiónu, čo by mohlo zvýšiť náklady farmárov a ohroziť výnosy nadchádzajúcej americkej úrody.
Podľa analytikov je najväčším problémom to, že Blízky východ patrí medzi významných exportérov hnojív a ich ceny od vypuknutia konfliktu citeľne rastú. Dlhší výpadok dodávok by tak mohol negatívne zasiahnuť predovšetkým plodiny, ktoré sa budú ešte len vysievať v najbližších týždňoch. Najvýraznejší dopad sa preto očakáva najmä u producentov na severnej pologuli vrátane USA, ktoré sú najväčším svetovým producentom kukurice.
Naopak v prípade juhoamerickej produkcie, najmä v Argentíne a Brazílii, sa zatiaľ zásadný dopad nepredpokladá, pretože tamojšie letné plodiny sú v pokročilejšej fáze cyklu. Väčšia pozornosť sa teraz sústreďuje na novú americkú úrodu, kde by drahšie a horšie dostupné hnojivá mohli znížiť výnosový potenciál.
Zaujímavý signál vysiela aj termínová štruktúra trhu. Diskont májového kontraktu voči decembrovému sa od začiatku konfliktu ďalej prehĺbil, čo môže naznačovať, že obchodníci už začínajú viac nakupovať novú úrodu v očakávaní nižších výnosov a vyšších cien v ďalších mesiacoch.
Graf Corn (H1)
Cena kukurice sa vyšplhala k úrovni 472,61, čo predstavuje najvyššie hodnoty za posledné sledované obdobie a potvrdzuje pokračujúci krátkodobý rastový trend. Trh sa zároveň drží nad oboma kĺzavými priemermi, pričom EMA 50 sa nachádza na 466,33 a SMA 100 na 461,84. Toto nastavenie ukazuje, že kupujúci majú naďalej prevahu a doterajší rast si udržiava solídny technický základ. Pozitívny obraz podporuje aj CCI, ktorý sa pohybuje na zvýšených hodnotách okolo 138, čo potvrdzuje silné nákupné momentum, no zároveň už naznačuje aj možnosť krátkodobého prehriatia trhu. Momentum sa drží nad neutrálnou hladinou na úrovni približne 100,9, čím ďalej potvrdzuje silu aktuálneho pohybu.
Z technického pohľadu je teraz kľúčové, či kukurica dokáže udržať prerazenie nad oblasťou 469–470. Ak áno, môže sa otvoriť priestor na ďalší posun vyššie a potvrdenie pokračovania rastu. Naopak pri výbere ziskov by sa prvá dôležitá podpora nachádzala pri 466,33, teda pri EMA 50, a nižšie potom v oblasti 461,84, kde prechádza SMA 100. Celkovo však graf zatiaľ zostáva v jasne býčom nastavení.
Zdroj: xStation5
