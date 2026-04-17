Dolár prudko oslabuje po otvorení Hormuzského prielivu 💲📉 Začiatok výraznej korekcie❓

Index dolára (USDIDX) klesá o 0,5 % a po oznámenom otvorení Hormuzského prielivu obnovuje klesajúci trend.
Napriek obmedzenej volatilite na začiatku seansy sa devízový trh na samotnom konci týždňa dostal do turbulencie v reakcii na správu zverejnenú serverom Axios o vyjednanom trojstranovom mierovom pláne medzi Iránom a USA. Oznámenie iránskeho ministra zahraničných vecí o úplnom otvorení Hormuzského prielivu dohodu spečatilo, prehĺbilo pokles dolára a vyvolalo eufóriu naprieč akciovými trhmi.
Prepad ropných kontraktov stiahol dolár nadol spolu s nimi, keď americká mena odovzdala zisky nadobudnuté v dôsledku geopolitickej neistoty. USDIDX sa obchoduje na najnižšej úrovni za viac ako 1,5 mesiaca a medvedie momentum potvrdzuje prekrižovanie EMA10 pod EMA30 a EMA100. RSI zatiaľ nekleslo pod hranicu prekúpenosti, hoci sa cena zastavila na úrovni 61,8 % Fibonacciho retracementu poslednej rastovej vlny. Zdroj: xStation5
EURUSD na dvojmesačných maximách
Po vypuknutí vojny s Iránom sa opäť rozprúdili diskusie o možnej parite eura s dolárom v prípade dlhšieho zablokovania európskeho hospodárskeho oživenia. Trh však rýchlo ocenil návrat k normálu a EURUSD sa krátko po odraze od lokálneho dna pri úrovni 1,1400 opäť vydal nahor. Aktuálne sa menový pár nachádza nad 1,18 a obchoduje sa na úrovniach, ktoré sme videli pred konfliktom na Blízkom východe, keď hlavným trhovým naratívom bol očakávaný návrat k znižovaniu úrokových sadzieb v USA.
Spolu s rastom EURUSD, žltá línia, sledujeme aj veľmi silný odraz ukazovateľa Risk Reversal na opčnom trhu, biela línia. Inými slovami, investori náhle prestali zabezpečovať svoje pozície proti poklesu EURUSD, v tomto prípade v horizonte jedného mesiaca. Zdroj: Bloomberg Finance LP
Centrálne banky sa vracajú do centra pozornosti
S postupnou deeskaláciou konfliktu na Blízkom východe sa menová politika opäť stane hlavným zdrojom volatility na devízovom trhu. Už dva týždne sledujeme jasný pokles výnosov dlhopisov na oboch stranách Atlantiku, čo naznačuje, že investori už dlhší čas zaceňujú pokles rizika dlhodobého rastu cien energií, a tým aj globálneho návratu k zvyšovaniu sadzieb. Swapový trh už prestal zaceňovať zvyšovanie sadzieb v USA, zatiaľ čo v prípade ECB naďalej zostáva 98 % pravdepodobnosť jastrabieho zvýšenia o 25 bázických bodov v júli. Pozície investorov dnes navyše podporili výroky Madisa Mullera z ECB, ktorý uviedol, že „by nevylučoval krok v apríli“. Tieto slová však zazneli ešte pred otvorením Hormuzského prielivu, čo by napriek tomu malo vysvetliť tlak na spread medzi nemeckými a americkými dlhopismi.
Kurz EURUSD v podstate dohnal spread medzi dvojročnými výnosmi Nemecka a USA, ktorý stabilne rástol napriek geopolitickému chaosu. Zatiaľ čo možný koniec vojny a otvorenie Hormuzského prielivu znižujú riziko zvyšovania sadzieb na oboch stranách Atlantiku, ECB by mala zostať relatívne jastrabejšia než Fed, pre ktorý predvojnový scenár počítal s ďalším znižovaním sadzieb, a teda aj s tlakom na oslabovanie dolára. Zdroj: XTB Research
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.