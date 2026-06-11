DoorDash predstavil AI chatbota pre objednávky, rezervácie a nákupné zoznamy 🤖

Spoločnosť DoorDash predstavila nový nástroj Ask DoorDash, ktorý využíva umelú inteligenciu na to, aby zákazníkom pomáhal s výberom reštaurácií, objednávkami jedla aj nákupmi potravín. Chatbot je dostupný priamo v aplikácii cez tlačidlo Ask vo vyhľadávacom poli a používatelia s ním môžu komunikovať pomocou textu, hlasu alebo vizuálnych vstupov.
Novinka má zákazníkom ponúknuť prirodzenejší spôsob objednávania. Namiesto klasického vyhľadávania konkrétnej reštaurácie alebo položky môžu používatelia zadávať dlhšie otázky a opisovať, na čo majú chuť alebo čo chcú pripraviť. Odpovede chatbota navyše obsahujú tlačidlá, vďaka ktorým možno odporúčané položky rovno pridať do košíka.
Odporúčania vychádzajú z predchádzajúceho nákupného správania zákazníkov DoorDash, ale aj z internetových zdrojov, ako sú recenzie na sociálnych sieťach alebo blogové príspevky. V prípade nákupov potravín sa chatbot najprv opýta, aké základné suroviny má zákazník doma, a až potom navrhne chýbajúce ingrediencie do košíka. Služba je zatiaľ dostupná na iOS vo vybraných trhoch.
DoorDash nástroj najprv nasadzuje na vyhľadávanie reštaurácií a nákup potravín. V najbližších týždňoch sa má služba rozšíriť na viac používateľov v Spojených štátoch a získať aj schopnosť vykonávať rezervácie v reštauráciách. To môže aplikáciu posunúť od čisto transakčnej platformy smerom k osobnému nákupnému a stravovaciemu asistentovi.
Podľa spoluzakladateľa spoločnosti Andyho Fanga priniesli prvé testy povzbudivé výsledky. DoorDash uviedol, že takmer polovica objednávok jedla cez nový nástroj pochádzala z reštaurácií, v ktorých zákazník nikdy predtým neobjednával. To naznačuje, že AI môže pomôcť zvyšovať objavovanie nových podnikov a zároveň rozširovať možnosti monetizácie pre reštaurácie.
Ešte výraznejší dopad sa zatiaľ ukazuje pri potravinách. Podľa spoločnosti zákazníci dokázali cez AI zostaviť nákupný košík až päťkrát rýchlejšie než bežným spôsobom v aplikácii. Zároveň boli košíky vytvorené pomocou chatbota o viac než 35 % väčšie než typické objednávky potravín. Pre DoorDash ide o dôležitý signál, pretože vyššia hodnota objednávky môže priamo podporovať rast tržieb aj efektivitu platformy.
Firma zároveň naznačila, že by svoju AI technológiu mohla začať ponúkať aj firemným zákazníkom. Reštaurácie, predajcovia a potravinové reťazce by tak mohli využívať podobných konverzačných asistentov pod vlastnou značkou. DoorDash by si tým otvoril nový zdroj príjmov mimo samotného doručovania, čo by mohlo posilniť jeho pozíciu voči konkurentom, ako sú Instacart alebo Uber Eats.
Tento krok prichádza v čase, keď celý sektor doručovania potravín a jedla intenzívne experimentuje s umelou inteligenciou. Uber už predstavil vylepšené vyhľadávanie v prirodzenom jazyku a AI asistenta na tvorbu nákupných košíkov. Instacart zase ponúka konverzačné nákupné nástroje nielen vo vlastnej aplikácii, ale aj cez platformy ako ChatGPT alebo Claude.
DoorDash sa na vlastného chatbota pripravoval už od roku 2023, ale vtedajšie modely podľa firmy ešte neboli dostatočne kvalitné na to, aby ponúkli presvedčivý zážitok z konverzačného objednávania. Súčasná generácia modelov je podľa spoločnosti výrazne lepšia v rýchlosti odpovedí aj porozumení zložitejším otázkam.
Ask DoorDash využíva kombináciu modelov od spoločností OpenAI, Anthropic a Google, doplnenú o niektoré open-source modely kvôli zníženiu nákladov. Podľa Fanga by sa investícia do tejto technológie mala firme časom vyplatiť.
Z investorského pohľadu je kľúčové, že DoorDash nesádza na AI iba ako na marketingovú novinku, ale ako na nástroj, ktorý môže ovplyvniť správanie zákazníkov. Ak chatbot povedie k častejším objednávkam, vyšším hodnotám košíkov a lepším odporúčaniam, môže sa stať dôležitým motorom rastu. Súčasne však firma bude musieť riešiť, ako do nového prostredia zapojiť reklamu a sponzorované ponuky, ktoré sú pre jej obchodný model stále významné.
Graf DoorDash (DASH.US, D1)
Zdroj: xStation5
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