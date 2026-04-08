Dva týždne pokoja ⏳ Trump oznámil prímerie s Iránom tesne pred ultimátom 🤝

- USA a Irán sa dohodli na dvojtýždňovom prímerí, ktoré je naviazané na otvorenie Hormuzského prielivu.
- Cena ropy po oznámení prudko klesla, zatiaľ čo akciové trhy výrazne rástli.
- Dohoda zatiaľ nerieši jadro sporu, teda sankcie, jadrový program ani vojenskú prítomnosť USA v regióne.
- Kľúčové bude, či sa skutočne obnoví bezpečná prevádzka tankerov v Hormuze.
Spojené štáty a Irán sa podľa oznámenia prezidenta Donalda Trumpa dohodli na dvojtýždňovom prímerí, ktoré má dočasne zastaviť americko-izraelské útoky výmenou za obnovenie bezpečného prechodu Hormuzským prielivom. Práve tento kľúčový námorný koridor je zásadný pre svetový obchod s ropou, takže trhy na správu reagovali okamžitou úľavou.
Trump uviedol, že USA na dva týždne pozastavia bombardovanie Iránu, ak Teherán zabezpečí okamžité a bezpečné otvorenie prielivu. Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arakčí potvrdil, že počas tohto obdobia bude plavba možná v spolupráci s iránskymi ozbrojenými silami a že pri zastavení útokov Irán obmedzí svoje obranné operácie. Podľa Bieleho domu s dohodou súhlasil aj Izrael, hoci bezprostredne po oznámení naďalej prichádzali správy o pokračujúcich raketových a dronových útokoch v regióne.
Pre finančné trhy išlo o zásadný impulz. Brent crude po oznámení prudko oslabila, keď počas dňa klesla až o 16 % na úroveň 91,70 USD za barel. Akciové trhy naopak výrazne posilnili, pretože investori začali staviť na dočasné upokojenie geopolitického napätia a zmiernenie tlaku na globálne energetické dodávky.
Napriek tomu zostáva viacero zásadných otáznikov. Prímerie totiž nerieši kľúčové sporné body, ako sú iránsky jadrový program, raketové kapacity, drony ani otázka sankcií. Irán navyše podľa štátnych médií vstupuje do ďalších rokovaní s úplnou nedôverou. Obe strany síce dohodu prezentujú ako svoje víťazstvo, no v skutočnosti ide skôr o krátkodobé odloženie ďalšej eskalácie než o skutočné riešenie konfliktu.
Trh teraz bude pozorne sledovať najmä to, či sa cez Hormuzský prieliv skutočne obnoví bežný pohyb tankerov. Práve to bude rozhodujúci test, či má dohoda reálnu silu, alebo ide len o dočasnú pauzu pred ďalšou vlnou napätia.
Graf OIL.WTI (H1)
Ropa WTI zaznamenala prudký obrat smerom nadol. Ešte krátko predtým sa cena držala v pásme 115 až 117 USD, potom však prišiel silný výpredaj, ktorý ju rýchlo stlačil k úrovni 91,15 USD. Tým trh v priebehu niekoľkých hodín prešiel z rastového nastavenia do výrazne slabšej fázy a ukázal, že predajcovia prevzali kontrolu. Aktuálna cena sa navyše nachádza pod oboma kĺzavými priemermi, konkrétne pod EMA 50 na 107,95 USD aj pod SMA 100 na 107,44 USD. To je z technického pohľadu negatívny signál, pretože trh sa obchoduje hlboko pod úrovňami, ktoré predtým fungovali ako podpora. Kým sa cena nedokáže vrátiť aspoň nad pásmo okolo 107 USD, krátkodobý výhlaď zostáva skôr medvedí. CCI sa pohybuje okolo hodnoty -91,1, čo ukazuje na pretrvávajúce negatívne momentum a silný predajný tlak. Momentum sa drží na úrovni 84,87, teda výrazne pod neutrálnou hranicou, čo potvrdzuje, že kupujúci po prudkom prepade zatiaľ nedokázali obnoviť silu. Na grafe je síce vidieť krátku stabilizáciu, tá však zatiaľ nepôsobí ako presvedčivý signál obratu.
Zdroj: xStation5
