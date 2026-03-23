EA láka veriteľov na miliardové úspory po prevzatí 🎮

- EA prezentuje veriteľom až 700 miliónov dolárov ročných úspor po prevzatí.
- Firma chce do upraveného EBITDA započítať aj jednorazové náklady na vývoj hier.
- Po transakcii má dlh narásť až na 18 miliárd dolárov.
- Investori zatiaľ veria, že silné značky a cash flow umožnia vysoké zadlženie zvládnuť.
- EA prezentuje veriteľom až 700 miliónov dolárov ročných úspor po prevzatí.
- Firma chce do upraveného EBITDA započítať aj jednorazové náklady na vývoj hier.
- Po transakcii má dlh narásť až na 18 miliárd dolárov.
- Investori zatiaľ veria, že silné značky a cash flow umožnia vysoké zadlženie zvládnuť.
Spoločnosť Electronic Arts sa pri pripravovanom financovaní svojho prevzatia snaží presvedčiť investorov, že po dokončení transakcie výrazne zlepší ziskovosť. V rámci dlhového balíka vo výške 15 miliárd dolárov, ktorý má pomôcť financovať odkup firmy v hodnote 55 miliárd dolárov, prezentuje budúcim veriteľom až 700 miliónov dolárov ročných úspor, ktoré by sa mali premietnuť do upraveného zisku EBITDA.
Významnú časť týchto úprav tvoria takzvané add-backs, teda náklady, ktoré firma označuje za jednorazové alebo mimoriadne a chce ich spätne pripočítať k ziskom. Patria sem napríklad asi 263 miliónov dolárov vynaložených na vývoj hier Battlefield 6 a Skate. Podľa spoločnosti išlo o jednorazové investície, pretože nové verzie hier už boli spustené a teraz ich hrajú milióny používateľov.
Popri tom noví vlastníci počítajú s ďalšími približne 400 miliónmi dolárov ročných úspor počas nasledujúcich dvoch až troch rokov. Časť má plynúť z nižších nákladov po stiahnutí firmy z burzy, časť z revízie produktového portfólia a približne 100 miliónov dolárov má priniesť širšie využitie umelej inteligencie, napríklad pri programovaní hier. Ďalších 170 miliónov dolárov má vyplývať z organizačných zmien a prevádzkových efektivít, čo môže zahŕňať aj znižovanie počtu zamestnancov.
Záujem investorov je zatiaľ silný. Ponuka dlhu už podľa dostupných informácií prilákala objednávky za viac než 25 miliárd dolárov, teda výrazne nad cieľovým objemom. Banky na čele s JPMorgan navyše upravili štruktúru financovania a navýšili dolárový úver na 5 miliárd dolárov, zatiaľ čo časť iného zabezpečeného dlhu znížili.
Podľa agentúry Moody’s sa zadlženie EA po transakcii zvýši z približne 1,5 miliardy na 18 miliárd dolárov, teda približne dvanásťnásobne. Ratingová agentúra však zároveň uvádza, že firma by mala byť schopná tento dlh obsluhovať vďaka stabilnému cash flow. Tento rok by mala vygenerovať tržby okolo 7,5 miliardy dolárov.
Nové vlastnícke rozloženie má byť silne koncentrované. Hlavnú rolu bude mať saudský fond PIF s podielom okolo 93 %, zatiaľ čo Silver Lake má držať asi 5,5 % a Affinity Partners približne 1 %. Práve Silver Lake sa pritom o prevzatie EA usilovala už dlhé roky.
Z pohľadu investorov je kľúčové, že EA stojí na silných herných značkách, predovšetkým v športovom segmente. Moody’s však upozorňuje aj na rastúci tlak na marže v dôsledku vyšších výdavkov na vývoj a na závislosť firmy od športových titulov. Práve preto bude dôležité, či nové vedenie skutočne dokáže sľúbené úspory pretaviť do reálnych výsledkov.
