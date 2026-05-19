Zhrnutie trhov: Akcie SAP prudko rastú ⚡ Európske akciové trhy mieria do zelených čísel 🟩

Trhy a makroekonomika
- Európske indexy v utorok rastú. Nemecký DAX pridáva približne 1,3 %, francúzsky CAC 40 rastie o 0,9 %, FTSE 100 približne o 0,7 % a paneurópsky Stoxx 600 posilňuje takmer o 0,8 – 0,9 %. Hlavným katalyzátorom rastu je rozhodnutie prezidenta Donalda Trumpa odvolať plánovaný útok na Irán po žiadostiach spojencov v Perzskom zálive. Saudská Arábia, Katar a SAE vyzvali, aby diplomacia dostala viac času.
- Trump oznámil, že existuje „veľmi dobrá šanca“ na jadrovú dohodu s Iránom, čo jasne zmiernilo geopolitické napätie na Blízkom východe. Ropa klesla približne o 2 %, hoci Brent zostáva nad 100 USD za barel. Kontrakty s dodaním v júli sa obchodujú okolo 109,8 USD. Dolár sa po pondelkovom odraze vrátil k rastovej trajektórii. Bloomberg Dollar Spot Index rastie o 0,3 % a USDIDX sa pohybuje okolo 99,13 – 99,14, čo odráža krehký trhový sentiment.
- Medzi sektormi indexu Euro Stoxx 50 vedú: doprava (+2,61 %), tovary dlhodobej spotreby (+1,42 %), priemysel (+1,36 %) a zdravotná starostlivosť (+1,12 %). Energetický sektor je ako jediný v zápornom teritóriu (-0,03 %), pod tlakom slabosti akcií TotalEnergies a Eni. Materiály zaznamenávajú iba symbolický rast (+0,18 %).
Graf indexov a sektorov – čo hýbe trhom?
Sektor komunikácií (+2,61 %) spolu so sektorom tovarov dlhodobej spotreby (+1,42 %) a priemyslom (+1,36 %) dnes ťahajú rast indexu Euro Stoxx 50. Energetika je naopak jediným sektorom, ktorý zaznamenáva miernu stratu (-0,03 %).
Technologický sektor (SAP +6,92 %, Rheinmetall +5,07 %) a sektory spotrebného a priemyselného tovaru vedú rast indexu Euro Stoxx 50. Infineon (-1,81 %) a ASML (-0,76 %) naopak zostávajú medzi niekoľkými titulmi v červených číslach.
Dnešní víťazi a porazení na európskom trhu. Spoločnosti zahrnuté v indexoch Euro Stoxx 50 a EU50.
Spoločnosti
- SAP je dnes najväčším víťazom v indexe Euro Stoxx 50 a rastie takmer o 6,9 %. Spoločnosť jasne ťaží z vlny optimizmu okolo technologického sektora a návratu rizikového apetítu. Od začiatku roka však akcie stále strácajú takmer 25 %.
- Rheinmetall rastie o viac než 5 % a obranný sektor (+2,5 %) patrí medzi najlepšie sektory v Európe. Švédsky Saab vzrástol približne o 4–5 % po potvrdení, že Švédsko nakúpi námorné fregaty z Francúzska za viac než 4 miliardy USD. Saab má vyvíjať radarové a zbraňové systémy.
- Evolution Gaming vyskočil o viac než 11 % po oznámení programu spätného odkupu akcií v hodnote 2 miliárd EUR, teda približne 2,4 miliardy USD. Ide o jednu z najväčších takýchto operácií v histórii spoločnosti.
- Vallourec klesá takmer o 7,8 % po tom, čo ArcelorMittal predal svoj 10% podiel vo francúzskom výrobcovi oceľových rúr so zľavou. Transakcia priniesla výnosy okolo 667 miliónov EUR.
- Uniper rastie približne o 1,9–9,3 % po oznámení nemeckej vlády, že chce energetickú skupinu privatizovať. Vláda drží 99,12 % akcií spoločnosti a plánuje ich predaj alebo uvedenie firmy na burzu. Mohlo by ísť o jeden z najväčších európskych obchodov tohto roka.
- Infineon Technologies (-1,81 %) a ASML (-0,76 %) zaťažujú technologický sektor, aj keď SAP silno oživuje. Investori k výrobcom čipov pristupujú selektívne pre neistotu okolo globálneho obchodu a nadchádzajúcich výsledkov Nvidia.
