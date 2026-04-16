Eli Lilly kupuje Centessu v transakcii až za 7,8 miliardy USD, aby posilnila pipeline pre poruchy spánku

Spoločnosť Eli Lilly 31. marca oznámila akvizíciu Centessa Pharmaceuticals v transakcii s počiatočnou hodnotou 6,3 miliardy USD a celkovou možnou hodnotou až 7,8 miliardy USD vrátane podmienených platieb. Americky obchodované akcie Centessy v rannom obchodovaní vzrástli o 45 %, zatiaľ čo akcie Lilly pridali 3,1 %, keď investori reagovali na vstup Lilly do liečby porúch spánku a bdelosti prostredníctvom orexínovej pipeline Centessy.
Podmienky dohody
Podľa dohody Lilly zaplatí 38 USD za akciu v hotovosti a k tomu jeden neprevoditeľný contingent value right v hodnote až 9 USD na akciu, ak budú splnené určité míľniky FDA. Centessa uviedla, že samotná hotovostná časť oceňuje firmu približne na 6,3 miliardy USD, zatiaľ čo CVR pridáva ďalšiu potenciálnu hodnotu 1,5 miliardy USD, a dokončenie transakcie sa očakáva v treťom štvrťroku 2026 po schválení akcionármi, súdom a regulátormi.
Prečo Lilly Centessu kupuje
Akvizícia prináša Lilly pipeline agonistov orexínového receptora 2 od Centessy, ktorej hlavným aktívom je cleminorexton, kandidát v strednej fáze vývoja pre narkolepsiu a idiopatickú hypersomniu. Lilly uviedla, že dohoda rozširuje jej neurovedné portfólio do oblasti spánkovej medicíny, zatiaľ čo Reuters napísal, že tento krok zároveň podporuje snahu firmy diverzifikovať sa mimo biznisu metabolických liekov.
Pipeline Centessy priťahuje pozornosť, pretože lieky zamerané na orexín sú považované za sľubný nový prístup pri poruchách spojených s nadmernou dennou spavosťou. Trhy teraz budú sledovať, či bude transakcia uzavretá podľa plánu v treťom štvrťroku a ako rýchlo bude Lilly schopná posunúť cleminorexton do neskorších fáz vývoja a k prípadným schváleniam FDA.
Články:
Meta zvyšuje ceny headsetov Quest v USA, keď rastú náklady na pamäťové čipy kvôli AI
US Open: S&P 500 na historickom maxime 📈 Charles Schwab klesá o 4,5 % napriek silnému reportu
York Space Systems klesá, keď sa vracia post-IPO volatilita napriek silnému výhľadu tržieb
Zachráni Stellantis partnerstvo s Microsoftom? 🤝
