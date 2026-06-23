EÚ sa chystá pritvrdiť vo vyšetrovaní spoločnosti Meta 🚨

Európska únia sa chystá posunúť ďalej vyšetrovanie spoločnosti Meta Platforms, ktoré sa zameriava na možné návykové prvky Facebooku a Instagramu u mladých používateľov. Európska komisia podľa dostupných informácií pripravuje predbežné zistenia, v ktorých má spoločnosť obviniť z využívania dizajnových techník, ktoré môžu deti a dospievajúcich držať na platformách čo najdlhšie.
Vyšetrovanie bolo začaté v máji 2024 podľa pravidiel Digital Services Act, teda európskeho zákona o digitálnych službách. Regulátori sa zameriavajú najmä na to, či rozhranie a algoritmy spoločnosti Meta neohrozujú duševnú pohodu detí. Jedným z hlavných podozrení je takzvaný rabbit-hole efekt, keď algoritmus používateľa postupne vťahuje do nekonečného prúdu ďalšieho obsahu.
Európska komisia sa v posledných mesiacoch všeobecne viac sústreďuje na bezpečnosť detí na internete. Popri návykovom dizajne rieši aj prístup maloletých k nevhodnému obsahu a požaduje prísnejšie overovanie veku. V samostatnom konaní už komisia v apríli obvinila Metu z toho, že nedokázala dostatočne zabrániť prístupu mladších detí na svoje platformy.
Tlak na sociálne siete pritom nerastie len v Európe. Podobná debata prebieha aj v USA, Veľkej Británii, Austrálii a ďalších krajinách. Rodičia, školy a zákonodarcovia čoraz častejšie upozorňujú na riziká spojené s kyberšikanou, zhoršovaním duševného zdravia a dopadom sociálnych sietí na vzdelávacie prostredie. V USA čelí Meta a ďalšie technologické firmy tisícom žalôb pre tvrdenia, že ich produkty sú návykové a škodia tínedžerom.
Európska únia sa však snaží postupovať predovšetkým regulačnou cestou. Predbežné zistenia predstavujú druhý formálny krok vo vyšetrovaní podľa DSA. Meta bude mať možnosť sa proti obvineniam brániť a navrhnúť opatrenia, ktoré by mali obavy regulátorov zmierniť. Ak by sa jej to nepodarilo, môže čeliť pokute až do výšky 6 % ročných globálnych tržieb.
Prípad je dôležitý nielen pre Metu, ale aj pre celý sektor sociálnych platforiem. Ak Brusel dospeje k záveru, že algoritmy a dizajnové prvky veľkých platforiem skutočne poškodzujú mladých používateľov, môže to viesť k prísnejším pravidlám pre odporúčacie systémy, overovanie veku aj samotný spôsob, akým aplikácie udržiavajú pozornosť používateľov.
Z pohľadu investorov ide o ďalšiu pripomienku, že regulačné riziko zostáva pri veľkých technologických firmách významným faktorom. Meta síce ťaží zo silnej pozície v digitálnej reklame a z rastu nových technologických oblastí, ale tlak zo strany EÚ môže zvýšiť náklady na compliance, obmedziť niektoré produktové funkcie a vytvoriť reputačné riziko.
Graf Meta Platforms (META.US, D1)
Zdroj: xStation5
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