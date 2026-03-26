Európska obrana má nových favoritov: tanky ustupujú protivzdušným systémom 🛡️

- Bank of America po novom preferuje firmy zamerané na protivzdušnú obranu a radary.
- Medzi favoritov patria BAE Systems, Thales, Leonardo, Kongsberg a Hensoldt.
- Horší výhlaď banka po novom vidí pri firmách ako Rheinmetall, Renk a Saab.
- Trh čoraz viac stavia na raketovú obranu, drony a integrované systémy.
- Bank of America po novom preferuje firmy zamerané na protivzdušnú obranu a radary.
- Medzi favoritov patria BAE Systems, Thales, Leonardo, Kongsberg a Hensoldt.
- Horší výhlaď banka po novom vidí pri firmách ako Rheinmetall, Renk a Saab.
- Trh čoraz viac stavia na raketovú obranu, drony a integrované systémy.
Bank of America upravila pohľad na európsky zbrojársky sektor a po novom dáva prednosť firmám zameraným na protivzdušnú obranu, radary a systémy proti raketám či dronom. Dôvodom je vývoj konfliktov na Blízkom východe a na Ukrajine, ktoré podľa analytikov ukazujú čoraz väčší význam technológií schopných odhaliť, sledovať a zneškodniť vzdušné hrozby.
Pozitívne banka teraz hodnotí najmä spoločnosti BAE Systems, Thales, Leonardo, Kongsberg a Hensoldt. Práve Hensoldt navyše povýšila z neutrálneho odporúčania na buy. Vyššie cieľové ceny dostali aj akcie BAE Systems a Kongsbergu. Naopak, menšiu dôveru teraz analytici vkladajú do výrobcov tankov, munície a súvisiacich komponentov.
Pod tlak sa tak dostali napríklad Rheinmetall a Renk, pri ktorých Bank of America znížila cieľové ceny. Švédsky Saab následne dostal horšie odporúčanie pre obavy z vysokej valuácie. Trh na zmenu reagoval pomerne rýchlo, keď akcie Saabu aj ďalších zasiahnutých firiem oslabili.
Podľa analytikov rastie dopyt po integrovaných obranných riešeniach, ktoré kombinujú ochranu proti balistickým, riadeným aj hypersonickým strelám, ale aj proti lietadlám a dronom. Práve útoky dlhého doletu a rastúci význam bezpilotných technológií zvyšujú tlak na európske vlády, aby investície do týchto oblastí ďalej zvyšovali.
Z investičného pohľadu ide o ďalší signál, že obranný sektor v Európe nebude rásť rovnomerne. Zatiaľ čo skôr boli v centre záujmu najmä firmy spojené s výrobou tankov a munície, teraz sa pozornosť presúva k spoločnostiam, ktoré ponúkajú technologicky pokročilejšie obranné systémy s vyššou pridanou hodnotou.
