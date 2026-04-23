💶 Európske PMI prudko klesá, keďže konflikt s Iránom tvrdo zasahuje ekonomickú aktivitu

- Nemecko (PMI Composite): Index prudko klesol na 48,3 z 51,9, čo znamená nečakanú kontrakciu aktivity v súkromnom sektore prvýkrát od mája 2025.
- Nemecko (PMI Services): Ukazovateľ sa prepadol na 46,9, najnižšie od roku 2022, a to pre zvýšenú neistotu spojenú s konfliktom s Iránom.
- Francúzsko (PMI Composite): Aktivita klesla na 47,6 z 48,8, čo je 14-mesačné minimum a zároveň štvrtý mesiac po sebe pod hranicou 50,0 bodu, ktorá oddeľuje expanziu od kontrakcie.
- Francúzsko (PMI Services): Sektor služieb sa prepadol na 46,5, pretože konflikt viedol spotrebiteľov k výrazne opatrnejším výdavkom.
- Prekvapenie vo výrobe: Napriek prepadu v službách zostal spracovateľský priemysel v oboch krajinách v pásme rastu, pričom Francúzsko dosiahlo takmer štvorročné maximum 52,8. Analytici však varujú, že tento vývoj môže byť iba dočasný, pretože zákazníci nakupujú vopred kvôli obavám z nedostatku a rastu cien.
Konflikt na Blízkom východe zastavil oživenie eurozóny
Najnovšie dáta PMI naznačujú, že ekonomické oživenie eurozóny bolo vojnou na Blízkom východe zastavené. Konflikt s Iránom sa stal hlavným destabilizačným faktorom, ktorý najtvrdšie dopadá na sektor služieb, a to pre kombináciu zvýšenej neistoty a prudko rastúcich nákladov na energie a dopravu.
V Nemecku, najväčšej európskej ekonomike, zaznamenal sektor služieb najvýraznejší prepad za viac než tri roky. Kým spracovateľský priemysel zostáva zatiaľ odolný, ekonómovia zo spoločnosti S&P Global varujú, že zhoršujúca sa podnikateľská nálada a silnejúce cenové tlaky, ktoré rastú najrýchlejším tempom za tri roky, môžu čoskoro viesť aj k slabosti na trhu práce. Berlínska vláda zaviedla úľavy na cenách palív v objeme 1,6 miliardy EUR, aby dopady zmiernila, celková nálada však zostáva pesimistická.
Situácia vo Francúzsku kopíruje podobný vývoj, keď slabosť sektora služieb stiahla ekonomickú aktivitu na najnižšiu úroveň za viac než rok. Firmy čelia najvyššej miere neistoty od roku 2022 a francúzska inflácia sa vrátila na 2 % po tom, čo bola predtým pod cieľom centrálnej banky.
Pre Európsku centrálnu banku predstavujú tieto dáta zložitú výzvu. Zatiaľ čo ekonomická aktivita slabne, prudko rastúca inflácia vstupných nákladov komplikuje ďalší postup. Hoci sa tento mesiac očakáva, že tvorcovia politiky ponechajú sadzby bez zmeny, pretrvávajúci tlak na rast cien by mohol ECB napokon prinútiť uvažovať o ďalšom zvýšení úrokových sadzieb.
EURUSD prehlbuje pokles
Po slabých európskych dátach a pretrvávajúcom geopolitickom riziku pár EURUSD predĺžil svoj klesajúci pohyb, pričom ďalší tlak prinášajú rastúce výnosy amerických štátnych dlhopisov. Menový pár aktuálne testuje úroveň 1,1700, čo predstavuje jeho najvýraznejšiu medvediu vlnu od konca marca.
Z technického pohľadu pár prerazil svoju rastovú trendovú líniu, čo odráža zameranie trhu na riziká spojené s Blízkym východom a preferenciu amerického dolára ako bezpečného prístavu. Kľúčová podpora sa teraz nachádza v blízkosti 38,2 % Fibonacciho retracementu hlavnej klesajúcej vlny zo začiatku roka. Ak ceny energií zostanú zvýšené a konflikt bude pokračovať, očakáva sa, že dominancia dolára pretrvá.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.