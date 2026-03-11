🚨 EURUSD bojuje o 1,16

Dajme si na chvíľu pauzu od eskalujúceho konfliktu na Blízkom východe a znovu upriamme pozornosť na makroekonomické dáta. Hlavnou témou dnešnej seansy budú údaje o americkej inflácii CPI, ktoré budú zverejnené o 13:30.
Čo od dát očakávať?
Konsenzus analytikov, ktorý kolíše okolo posledného zverejneného údaja, naznačuje pomerne vysokú neistotu v súvislosti s cenovou dynamikou v USA, ktorá stále nesie štatistické efekty uzavretia ekonomiky. Zdroj: XTB Research, dáta Macrobond
Analytici oslovení agentúrou Bloomberg uvádzajú, že riziko cenových tlakov v americkej ekonomike opäť vzrástlo, pričom existuje možnosť medziročného údaja na úrovni 2,5 %. Treba poznamenať, že tieto čísla nezahŕňajú rast cien energií vyvolaný vojenskými akciami v Perzskom zálive.
Rozpis očakávaní analytikov pre dnešnú správu CPI. Zdroj: Bloomberg Financial
Čo ukázali posledné dáta?
Posledný mimoriadne nízky údaj o CPI v USA uspal investorov falošným pocitom pokoja ešte pred nedávnym návratom jadrového PCE k symbolickej hranici 3 % (dáta za december), čo poukazuje na pokračujúce silné cenové tlaky pri nevyhnutných výdavkoch, najmä v zdravotníctve. Keďže PCE je posledným, a teda aj najľahšie odhadnuteľným, inflačným ukazovateľom v USA, prekvapenie v podobe vyšších než očakávaných dát za december posilnilo obavy z opätovného zrýchlenia inflácie ešte pred rizikami spojenými s cenami energií.
Zdroj: XTB Research, dáta Macrobond
Neistota okolo nadchádzajúceho údaja súvisí aj s inflačnou dynamikou v poslednom mesiaci. Za nižším než očakávaným výsledkom stál vo veľkej miere pokles cien energetických komodít, takže aj keby dáta z obdobia pred vojnou ukázali pokračovanie tohto trendu, trh ich bude vnímať iba ako dočasnú úľavu a ako základ pre výraznejší odraz inflácie v nasledujúcich mesiacoch. Inflácia nájomného (Shelter) by mala zostať v klesajúcom trende, hoci priestor na úľavu môžu obmedzovať rastúce náklady na zdravotnú starostlivosť a tovar citlivý na rast cien hliníka.
Medzimesačný pokles cien energetických komodít a ojazdených áut bol v posledných mesiacoch hlavným zdrojom cenovej úľavy v USA. Zdroj: XTB Research, dáta Macrobond
Graf EURUSD, interval D1
EURUSD dnes opäť klesol pod kľúčovú úroveň podpory 1,16 a ignoroval rýchlo rastúce ocenenie zvýšenia úrokových sadzieb v eurozóne na swapovom trhu. Vyššia než očakávaná inflácia v USA by mohla zmariť nádeje na návrat nad 1,162 a posunúť kurz späť pod 1,158. Naopak, neutrálny výsledok by podporil ďalšiu konsolidáciu medzi týmito úrovňami, ktorú by ďalej posilňovala neistota ohľadom budúcich dát.
Zdroj: xStation5
Graf USDJPY, interval D1
Menový pár USDJPY pokračuje v rastovom trende pred zverejnením americkej inflácie a naďalej bráni kľúčovú zónu podpory, ktorú tvorí spodná hranica rastového kanála začatého na konci februára, ako aj 50-dňový EMA. Silnejší rast cien v USA by mohol pár teoreticky posunúť ešte vyššie, približne k úrovni 159,37 JPY, kde sa nachádzajú tohtoročné maximá. Naopak, prípadný pokles by mohol vrátiť USDJPY späť k uvedeným technickým úrovniam podpory.
Zdroj: xStation5
