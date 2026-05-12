📉 EURUSD klesá o 0,3 %

- Konsenzus očakáva, že celková miera inflácie dosiahne najvyššiu úroveň od roku 2023.
- Pozornosť sa však sústreďuje predovšetkým na jadrový ukazovateľ.
- Trh prisudzuje približne 30% pravdepodobnosť zvýšenia úrokových sadzieb v USA do konca roka.
- Dolár posilňuje, keďže investori ustupujú od rizika.
Aprílová inflácia CPI v USA bude zverejnená neskôr dnes o 14:30 SELČ. Konsenzus počíta s výrazným rastom celkovej inflácie na približne 3,7 %, teda na najvyššiu úroveň od septembra 2023, a s miernym zvýšením jadrovej inflácie na 2,7 %.
Trhy sa zamerajú predovšetkým na jadrový ukazovateľ, ktorý vylučuje najvolatilnejšie zložky, teda potraviny a energie. Poskytuje tak spoľahlivejší obraz hlbších cenových tlakov. Rast tohto ukazovateľa by mohol zvýšiť ochotu FOMC sprísniť menovú politiku. Trh teraz oceňuje približne 30% pravdepodobnosť zvýšenia úrokových sadzieb do konca roka. Ak by jadrový ukazovateľ výrazne prekonal konsenzus, môžeme očakávať jastrabie precenenie a následne silnejší dolár.
Obrázok 1: Trhom implikovaná projekcia úrokových sadzieb FOMC (2026–2027)
Zdroj: Bloomberg, 12. 05. 2026
Treba však mať na pamäti, že priemerný spotrebiteľ nevníma inflačný tlak v jadrovom vyjadrení, ale v nominálnom vyjadrení. Neprimerane veľký dôraz pritom kladie na ceny pohonných hmôt a potravín. Rast celkovej inflácie nad očakávanú úroveň 3,7 % by preto mal tiež pôsobiť ako býčí signál pre dolár.
Sám osebe by však tento vývoj nemal byť argumentom pre zvýšenie úrokových sadzieb, pretože je zo svojej podstaty z veľkej časti považovaný za dočasný. Môže však prispieť k rastu inflačných očakávaní, čo bude pre výbor určite veľmi dôležité. To by následne mohlo viesť k vyššiemu rastu miezd a spotreby v budúcnosti a vytvoriť takzvané sekundárne efekty.
Obrázok 2: Inflácia CPI a PCE v USA (2000 – 2026)
Zdroj: XTB Research, 12. 05. 2026
Minulý mesiac bola väčšina medzimesačného rastu indexu ťahaná cenami leteniek, ktoré prudko vzrástli v dôsledku výrazne vyšších cien palív. Tie tvoria 20 – 30 % prevádzkových nákladov a viac než polovicu variabilných nákladov. V centre pozornosti by mali byť aj pamäťové karty a CPU, keďže ich výrobné náklady výrazne vzrástli v dôsledku pokračujúceho konfliktu medzi USA a Iránom.
V dôsledku metodických úprav by sme navyše mali vidieť výrazný rast nákladov na nájomné, ktoré boli v posledných mesiacoch sústavne podhodnocované pre narušenia spôsobené najdlhším vládnym shutdownom v histórii. Mierny rast jadrovej inflácie, teda okolo 0,3 % m/m, je preto už trhmi započítaný a nemal by vyvolať väčšie obavy.
Obrázok 3: Kľúčové príspevky k medzimesačnej zmene inflácie CPI v USA (2023 – 2026)
Zdroj: XTB Research, 12. 05. 2026
Dolár pred zverejnením dát posilňuje. Je však ťažké tento pohyb pripisovať špekuláciám okolo aprílovej inflácie. Americkú menu podporuje nálada typu risk-off, ktorá vychádza z patovej situácie v rokovaniach medzi USA a Iránom.
Vidíme obnovený rast cien energetických komodít a jastrabie precenenie úrokových sadzieb v hlavných ekonomikách. Toto prostredie nahráva bezpečným menám a menám čistých exportérov energií. Dolár pritom patrí do oboch týchto kategórií.
Obrázok 4: EURUSD (04. 05. – 12. 05.)
Zdroj: xStation, 12/05/2026
