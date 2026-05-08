📈 EURUSD rastie o 0,4 % pred zverejnením NFP

- Americký dolár oslabuje pred zverejnením reportu.
- Trh započítava, že americké úrokové sadzby zostanú do konca roka bez zmeny.
- Slabý výsledok by mohol posilniť očakávania zníženia sadzieb.
Aprílový report NFP z amerického trhu práce bude zverejnený o 14:30 a bude významným testom pre dolár, ktorý v posledných dňoch stráca pôdu pod nohami. Americká mena zostáva pod tlakom napriek ranným titulkom, ktoré spochybňujú udržateľnosť prímeria medzi USA a Iránom.
Posledný údaj
Marec priniesol mimoriadne silný výsledok. Počet pracovných miest mimo poľnohospodárstva výrazne prekonal aj najoptimistickejšie očakávania a dosiahol najvyššiu úroveň od decembra 2024 (178 tis.). Miera nezamestnanosti (4,3 %) a rast miezd (3,5 %) naopak nečakane klesli. Výsledok signalizoval, že Fed nie je nútený rýchlo znižovať úrokové sadzby, čo bolo vzhľadom na rýchly rast cien energií mimoriadne cenné.
Geopolitický kontext
Situácia na geopolitickom fronte zostáva napätá. Záblesk optimizmu priniesli stredajšie správy agentúry Axios o práci na mierovom memorande. Včera večer však tlač zaplavili špekulácie o obnovení vojenských akcií, ak sa pred Trumpovou návštevou Číny nedosiahne trvalá dohoda medzi USA a Iránom. Tá je naplánovaná na 14.–15. mája.
Menová politika
Dáta majú pre Fed zásadný význam. Ten má dvojitý mandát, ktorý vyžaduje zameranie na cenovú stabilitu aj maximálnu zamestnanosť. Trhy nie sú rozhodnuté, akým smerom sa FOMC v najbližších mesiacoch vydá. Inflačná situácia vyvoláva rastúce obavy, čo na poslednom zasadnutí viedlo k výraznému rozkolu vo výbore. Až traja jeho členovia sa postavili proti takzvanému „easing bias“, teda preferencii nižších úrokových sadzieb v strednodobom horizonte.
Aprílový údaj o inflácii, ktorý bude zverejnený budúci utorok, by mal podľa očakávaní ukázať rast hlavného ukazovateľa na 3,7 %. Tvorcovia menovej politiky sa však zamerajú predovšetkým na jadrový ukazovateľ, rast miezd a inflačné očakávania, pretože na infláciu ťahanú ponukovými faktormi, ako sú rastúce ceny energií, majú len obmedzený vplyv.
Trhy teraz započítavajú, že úrokové sadzby zostanú do konca roka 2026 bez zmeny. Slabý výsledok, ktorý by naznačil zhoršovanie situácie na trhu práce a odklon od stále relatívne bezpečného stavu „low fire-low hire“, by mohol signalizovať, že ekonomika bude potrebovať menový stimul. To je v každom prípade v súlade s pomerne holubičou rétorikou Kevina Warshe, ktorý sa od najbližšieho zasadnutia ujme vedenia FOMC.
Silný výsledok by naopak mohol výboru pomôcť zamerať takmer všetku pozornosť na inflačnú situáciu a posilniť rady jastrabov, ktorých už po poslednom zasadnutí zrejme nie je málo.
Aktuálne dáta
Z najnovších dát stojí za pozornosť najmä týždenné žiadosti o podporu v nezamestnanosti. Pred týždňom klesli na 189 tis., teda na najnižšiu úroveň od roku 1969, a tento týždeň zostali nízko (200 tis.). Dáta ADP tiež ukázali zdravé úrovne, hoci od pandémie je ich korelácia s NFP výrazne slabšia.
Graf: Dáta NFP a ADP (2015–2026)
Zdroj: XTB, 08/05/2026
