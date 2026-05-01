Tesla uvádza, že odmena Elona Muska za rok 2025 dosiahla 158,36 miliardy USD

Tesla uviedla, že celková odmena Elona Muska za rok 2025 dosiahla 158,36 miliardy USD, čo je prvý ročný údaj zverejnený po tom, čo akcionári schválili novú dlhodobú štruktúru odmeňovania. Celkovú sumu tvorila účtovná grant-date fair value Muskovej odmeny 2025 CEO Performance Award a samostatná interim odmena, ktorá bola neskôr v apríli 2026 v plnom rozsahu prepadnutá. Zverejnenie prišlo v doplnenej výročnej správe spoločnosti podanej 30. apríla.
Čo je zahrnuté v sume 158,36 miliardy USD
Summary Compensation Table spoločnosti Tesla ukazuje, že Musk v roku 2025 nedostal žiadny plat, bonus, opčnú odmenu, neakciovú motivačnú kompenzáciu ani inú odmenu. Celá vykázaná suma tak vychádzala iba z akciových odmien zachytených na účtovné účely. Tesla uviedla, že zo sumy pripadá 132,30 miliardy USD na 2025 CEO Performance Award a 26,06 miliardy USD na 2025 CEO Interim Award.
Spoločnosť zároveň zdôraznila, že ide o účtovne stanovenú hodnotu a nie nevyhnutne o hotovosť, ktorú Musk reálne získal. Vo svojom podaní Tesla uviedla, že 2025 CEO Interim Award 21. apríla 2026 v plnom rozsahu prepadla po tom, čo rozhodnutie Najvyššieho súdu štátu Delaware obnovilo Muskovu odmenu z roku 2018 a umožnilo mu tento starší balík plne uplatniť.
Prečo je toto podanie dôležité
Zverejnené čísla ukazujú, aká veľká je súčasná motivačná štruktúra Tesly v čase, keď sa firma snaží udržať Muskovo sústredenie na dlhodobé ambície v oblasti AI, robotiky a autonómneho riadenia. Tesla uviedla, že 2025 CEO Performance Award pokrýva 423 743 904 akcií výkonnostne viazaného obmedzeného akciového kapitálu, zatiaľ čo odmena z roku 2018 je teraz plne vestovaná a uplatniteľná na 303 960 630 akcií s realizačnou cenou 23,34 USD za akciu.
Podanie zároveň ukázalo mimoriadny rozdiel medzi vykázanou odmenou Muska a zvyškom pracovnej sily Tesly. Tesla uviedla, že Muskova ročná celková odmena na účely pay ratio dosiahla v roku 2025 sumu 158,36 miliardy USD, zatiaľ čo medián ročnej odmeny ostatných oprávnených zamestnancov predstavoval 62 786 USD, čo znamená pomer 2 522 203:1.
Trhy teraz budú sledovať, ako investori zareagujú na rastúce akciové záväzky Tesly voči Muskovi a či budúce vestovanie v rámci odmeny z roku 2025 povedie k ďalšiemu riedeniu akcií alebo k hotovostným úhradám offsetu. Investori budú zároveň ďalej sledovať plnenie plánov Tesly v AI, robotaxi a robotike, ktoré tvoria hlavný argument pre najnovší Muskov balík odmien. Akcie Tesly boli 1. mája vyššie približne o 1,2 %
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.