Fastfoodový gigant zaostal za očakávaniami 📉🍔

- Americký rast brzdil opatrnejší spotrebiteľský dopyt, hoci väčšie objednávky pomohli výsledkom.
- Firma ďalej kombinuje lacnejšie menu pod 3 USD s drahšími limitovanými produktmi a novými nápojmi.
Spoločnosť McDonald’s Corp. vykázala za prvý štvrťrok rast porovnateľných tržieb, ktorý však mierne zaostal za očakávaniami analytikov. Predaje v zavedených reštauráciách vzrástli o 3,8 %, čo bolo mierne pod priemerným odhadom zostaveným agentúrou Bloomberg. Výsledky napriek tomu ukazujú zlepšenie oproti predchádzajúcemu roku, keď spotrebiteľská dôvera slabla pre obavy z nových ciel administratívy Donalda Trumpa.
Hlavnou brzdou výsledkov bol pomalší než očakávaný rast v Spojených štátoch. McDonald’s uviedol, že americké výsledky podporili väčšie objednávky zákazníkov, čo naznačuje, že časť návštevníkov bola ochotná minúť viac. V ponuke sa objavili napríklad drahšie produkty, ako je sýtejší burger Big Arch, ktorý cenovo prevyšuje štandardné položky. Napriek tomu rast na domácom trhu nestačil na to, aby celkové porovnateľné tržby prekonali očakávania investorov.
Firma sa v posledných rokoch snaží osloviť dve skupiny zákazníkov súčasne. Na jednej strane posilňuje cenovo dostupnú ponuku pre hostí, ktorí pre napätejšie rozpočty viac sledujú cenu. Na druhej strane propaguje limitované a populárne produkty, ktoré majú prilákať zákazníkov ochotných priplatiť si za zaujímavejší zážitok. V minulom štvrťroku k tomu patril napríklad Happy Meal s mini príveskom Crocs alebo časovo obmedzený Shamrock Shake.
McDonald’s nedávno prepracoval svoje americké value menu, aby viac zvýraznil niekoľko položiek pod hranicou 3 USD, napríklad Sausage McMuffin. Súčasťou ponuky je aj raňajkové combo za 4 USD. Tento krok ukazuje, že spoločnosť vníma cenovú citlivosť zákazníkov ako dôležitú tému a snaží sa udržať návštevnosť aj v prostredí, kde časť domácností obmedzuje zbytočné výdavky.
Zároveň sa firma snaží rásť aj v kategóriách s vyšším potenciálom. Jednou z nich sú nápoje, kde McDonald’s rozširuje ponuku špeciálnych drinkov, napríklad o limonádu s príchuťou černice a marakuje. Kategória nápojov je pre rýchle občerstvenie atraktívna, pretože môže prinášať vyššie marže a zároveň podporovať častejšie návštevy počas dňa, nielen v čase hlavných jedál.
Na medzinárodných trhoch sa McDonald’s darilo lepšie. Porovnateľné tržby rástli vo Veľkej Británii, Nemecku, Austrálii a Japonsku, hoci spoločnosť neposkytla detailnejší rozpad výsledkov. Tieto trhy pomohli čiastočne vyrovnať slabšiu dynamiku v USA a potvrdzujú, že globálna značka McDonald’s si stále drží silnú pozíciu aj mimo domáceho trhu.
Zisk na akciu očistený o vybrané položky dosiahol 2,83 USD, čím prekonal priemerný odhad analytikov. Aj tržby boli vyššie, než sa očakávalo. To znamená, že aj napriek miernemu sklamaniu pri porovnateľných predajoch zostala celková ziskovosť firmy solídna. Investori tak budú pravdepodobne sledovať najmä to, či sa McDonald’s podarí zrýchliť rast návštevnosti a udržať vyššiu útratu zákazníkov bez toho, aby príliš poškodil vnímanie dostupnosti svojej ponuky.
Spoločnosť už skôr uviedla, že pozitívne momentum pokračovalo aj v roku 2026 po silnom závere predchádzajúceho roka. Zároveň však upozornila, že snehové búrky v prvom štvrťroku mohli výsledky oslabiť. To naznačuje, že časť slabšieho rastu môže byť dočasná, avšak tlak na amerického spotrebiteľa zostáva dôležitým rizikom.
Z pohľadu investorov sú výsledky McDonald’s skôr zmiešané. Firma prekonala očakávania v zisku na akciu aj v tržbách, ale hlavný ukazovateľ výkonnosti reštaurácií, teda porovnateľné predaje, mierne zaostal. Pozitívna je schopnosť spoločnosti kombinovať lacnejšiu ponuku s drahšími limitovanými produktmi. Rizikom však zostáva, že cenovo citlivejší zákazníci môžu návštevy reštaurácií obmedzovať, zatiaľ čo prémiové položky nemusia byť dostatočne silné na udržanie rýchlejšieho rastu.
Graf MCD.US (D1)
Akcie spoločnosti McDonald’s sa nachádzajú vo výrazne negatívnom technickom nastavení. Po dosiahnutí marcových maxím v oblasti nad 342 USD nasledoval prudký obrat smerom nadol a cena postupne prerazila pod oba hlavné kĺzavé priemery. Aktuálne sa akcie obchodujú okolo úrovne 283,31 USD, teda výrazne pod EMA 50 na hodnote 305,47 USD aj pod SMA 100 na hodnote 313,16 USD. To potvrdzuje, že krátkodobý aj strednodobý trend sa preklápa do medvedej fázy.
Z pohľadu cenovej štruktúry je dôležité, že akcie nedokázali udržať konsolidačné pásmo okolo 304 až 312 USD a následne prudko oslabili. Tento prieraz smerom nadol ukazuje na silný predajný tlak a stratu dôvery investorov po predchádzajúcom rastovom období. Cena sa teraz nachádza blízko lokálnych miním a zatiaľ nie sú vidieť jasné známky stabilizácie. Najbližšia rezistencia sa nachádza v oblasti okolo 296 až 305 USD, kde by sa mohol objaviť odpor predávajúcich pri prípadnom technickom odraze.
Najbližšou technickou oporou zostáva pásmo 278–280 USD. Ak sa akciám podarí túto oblasť udržať, môže dôjsť ku krátkodobej stabilizácii, zatiaľ čo jej prerazenie by zvýšilo riziko pokračovania poklesu. Ak by cena túto hladinu prerazila, mohol by sa otvoriť priestor na pokles smerom k nižším úrovniam okolo 250 USD. Naopak návrat nad 296 USD by mohol priniesť krátkodobú úľavu, ale na výraznejšie zlepšenie technického obrazu by akcie potrebovali prekonať aspoň EMA 50 v okolí 305 USD.
Zdroj: xStation5
