Zásoby leteckého paliva v Európe rýchlo miznú. Budú aerolinky rušiť ďalšie lety? ⛽

- Európske zásoby leteckého paliva môžu pri uzavretom Hormuze klesať o 230 000 barelov denne.
- Niektoré letiská by mohli začať pociťovať problémy už ku koncu júna.
- Zásoby v uzle Amsterdam–Rotterdam–Antverpy sú pre toto obdobie najnižšie za viac než desať rokov.
- Európa môže nedostatku predísť vďaka rezervám, vyššej produkcii rafinérií a dovozom z alternatívnych zdrojov.
Európa vstupuje do letnej cestovnej sezóny s rastúcou neistotou, či bude mať dostatok leteckého paliva pre plánované dovolenkové lety. Kľúčovým problémom zostáva situácia okolo Hormuzského prielivu, ktorý prepája energetickú infraštruktúru Perzského zálivu so zvyškom sveta. Ak by prieliv zostal z veľkej časti uzavretý, európske zásoby leteckého paliva a petroleja by sa podľa odhadov spoločnosti Energy Aspects mohli v tomto štvrťroku znižovať tempom až 230 000 barelov denne. To je približne dvojnásobok celej spotreby Talianska.
Napätie prichádza v citlivom období, pretože o niekoľko týždňov sa začne hlavná sezóna letných dovoleniek. Podľa analytičky Natalie Losady by sa problémy mohli začať objavovať už ku koncu júna, ak sa Hormuz znovu neotvorí. Nemuselo by ísť nutne o celú Európu naraz, ale niektoré krajiny by mohli začať pociťovať vážnejšie problémy s dostupnosťou paliva na letiskách. To by mohlo viesť k obmedzeniu prevádzky, rušeniu letov alebo vyšším nákladom pre letecké spoločnosti.
Európa je za normálnych okolností výrazne závislá od dovozov leteckého paliva z Blízkeho východu. Tieto toky sa však pre vojnu výrazne prepadli. Niektorí alternatívni dodávatelia síce zvýšili exporty, ale zatiaľ to nestačí na plnú náhradu stratených objemov. Čím dlhšie zostane Hormuzský prieliv uzavretý alebo obmedzený, tým viac porastie tlak na európske zásoby a logistiku. Aj keby sa prieliv otvoril okamžite, návrat dodávok do normálneho stavu by podľa analytikov trval dlhší čas.
Situáciu komplikuje aj skutočnosť, že presné načasovanie prípadného nedostatku nemožno jednoducho určiť. Závisí od produkcie leteckého paliva v európskych rafinériách, budúceho dopytu aeroliniek, vývoja importov aj od toho, ako rýchlo dokážu obchodníci presmerovať dodávky z iných regiónov. Do hry môžu vstúpiť aj vlády. Európska únia už navrhla opatrenia, ako je lepšia koordinácia distribúcie leteckého paliva alebo zníženie energetických daní. Členské štáty Medzinárodnej energetickej agentúry sa tiež dohodli na uvoľnení ropných rezerv. Nie je však jasné, aká veľká časť z nich bude skutočne tvorená leteckým palivom.
Varovným signálom je prudký pokles zásob v oblasti Amsterdam–Rotterdam–Antverpy, ktorá patrí k najdôležitejším európskym ropným obchodným uzlom. Zásoby leteckého paliva a petroleja v nezávislých skladovacích kapacitách tam podľa dostupných údajov klesli na najnižšiu úroveň pre toto obdobie za viac než desať rokov. To ukazuje, že trh už teraz funguje s veľmi obmedzeným vankúšom, hoci vrchol sezónneho dopytu ešte len prichádza.
Podľa scenára Energy Aspects, ktorý počíta s dlhším uzavretím Hormuzu, by európsky dopyt po leteckom palive a petroleji výrazne prevyšoval ponuku nielen v tomto štvrťroku, ale aj v nasledujúcom. Deficit by bol čiastočne kompenzovaný dovozmi, napriek tomu by zásoby mohli klesať tempom 230 000 barelov denne v aktuálnom kvartáli a až 330 000 barelov denne v tom ďalšom. Celkové európske zásoby by sa tak ku koncu júna mohli znížiť na niečo vyše 60 mil. barelov.
Na prvý pohľad nemusí táto úroveň pôsobiť dramaticky. Problémom je však nerovnomerné rozloženie zásob medzi jednotlivými krajinami a letiskami. Vlády navyše z bezpečnostných dôvodov nedovolia, aby strategické zásoby skutočne klesli na nulu. Približne tretina európskych zásob na konci marca bola podľa Energy Aspects pod kontrolou vlád. To znamená, že nie všetko palivo je voľne dostupné pre komerčný trh. Práve preto sa môžu problémy objaviť lokálne, aj keď celkové regionálne zásoby ešte nebudú vyčerpané.
Medzinárodná energetická agentúra varovala, že ak Európa rýchlo nenájde dostatočnú náhradu za výpadok dodávok z Blízkeho východu, zásoby leteckého paliva by v júni mohli vystačiť už len približne na 23 dní prevádzky. Ak by sa dostali pod túto hranicu, podľa agentúry by sa mohli objaviť fyzické nedostatky na vybraných letiskách. To by mohlo viesť k rušeniu letov a nútenému obmedzeniu dopytu. Pre aerolinky by to znamenalo ďalšiu komplikáciu v čase, keď sa snažia zvládnuť silnú letnú cestovnú sezónu.
Výhľad analytikov však nie je jednotný. Spoločnosť FGE NexantECA odhaduje, že v Európe môže byť v rámci dohody o uvoľnení zásob Medzinárodnej energetickej agentúry počas 90 dní uvoľnených približne 170 000 barelov denne leteckého paliva a petroleja. V kombinácii s vyššou domácou produkciou rafinérií, pokračujúcimi dovozmi z oblasti Atlantiku a zhruba 2 % poklesom dopytu by podľa tejto firmy európske letiská mohli nedostatku paliva do konca júna predísť.
Európske rafinérie sa už snažia maximalizovať produkciu leteckého paliva. Dodávky zvýšili aj Spojené štáty a Nigéria, napriek tomu to zatiaľ nestačilo na to, aby sa zabránilo medzimesačnému poklesu dovozov v apríli. Dôležitá bude aj reakcia leteckých spoločností. Niektoré lety už boli vyškrtnuté z letových poriadkov, čo môže znížiť tlak na dopyt. Ak by aerolinky ďalej upravovali kapacity, mohlo by to pomôcť zabrániť najhoršiemu scenáru. Zároveň by to však negatívne zasiahlo cestujúcich.
Podľa BloombergNEF môže Európa fyzickému nedostatku leteckého paliva počas leta uniknúť, aj keď vojna v Iráne obmedzila dodávky a výrazne zvýšila ceny. Región mal podľa odhadov na konci apríla zásoby okolo 70 mil. barelov leteckého paliva a petroleja. Základný scenár tejto analýzy počíta s tým, že alternatívne zdroje dokážu časť stratených objemov nahradiť. Aj tak však trh zostáva veľmi citlivý na ďalší vývoj v Hormuzskom prielive, rýchlosť obnovy dodávok a správanie aeroliniek počas hlavnej sezóny.
Z pohľadu investorov a celého cestovného sektora ide o významné riziko. Nedostatok leteckého paliva by mohol zvýšiť prevádzkové náklady aeroliniek, zhoršiť spoľahlivosť letovej prevádzky a negatívne dopadnúť na letiská aj cestovné kancelárie. Naopak rafinérie a obchodníci s ropnými produktmi môžu z napätého trhu ťažiť vďaka vyšším maržiam a cenovým výkyvom. Kľúčovým faktorom pre ďalšie týždne zostáva, či sa podarí obnoviť dodávky cez Hormuz a či Európa dokáže dostatočne rýchlo zabezpečiť náhradné palivo z iných regiónov.
