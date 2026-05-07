Tržby spoločnosti Rheinmetall: Slabé tržby zatieňujú silné vyhliadky

Líder európskeho obranného priemyslu zverejnil finálnu verziu výsledkov pred štvrtkovým otvorením trhu.
Táto situácia ukazuje, aký volatilný môže byť trhový sentiment voči spoločnosti a de facto celému sektoru. Predbežné výsledky zverejnené začiatkom týždňa ukázali takmer rovnaké čísla ako finálny report, napriek tomu trh na podobné zverejnenia reagoval veľmi rozdielne. Popoludní akcie nemeckej spoločnosti klesajú o 2 až 3 %.
Finančné ukazovatele:
- Tržby vzrástli na 1,94 mld. EUR, čo predstavuje medziročný rast o 7,7 %.
- Prevádzkový zisk vzrástol na 224 mil. EUR (+17 % r/r), stále však zaostal za konsenzom 262 mil. EUR.
- FCF takisto prekonal očakávania, keď vzrástol na 285 mil. EUR oproti očakávaniam 181 mil. EUR.
- Prevádzková marža vzrástla na 11,6 % oproti 10,6 % pred rokom.
- EPS dosiahol 2,42 EUR oproti očakávaniam okolo 2,70 EUR.
- Objem nevybavených objednávok vzrástol o 30 % a dosiahol rekordných 73 mld. EUR.
Napriek silnému rastu, najmä v oblasti ziskovosti, investori negatívne reagovali na tržby, ktoré jasne zaostali za očakávaniami. Spoločnosť de facto sklamala naprieč celou svojou prevádzkou. Trhový konsenzus počítal s tržbami nad 2,1 až 2,2 mld. EUR.
Výhľad spoločnosti:
Hoci spoločnosť vykázala tržby aj prevádzkový zisk pod očakávaniami, manažment počas konferenčného hovoru uistil investorov, že ročný cieľ rastu tržieb o 40 až 45 % zostáva v platnosti.
Ďalšie dôležité body:
- Investori môžu pozitívne vnímať nábeh plnej výroby v muničnom závode v Murcii.
- Trh teraz podľa všetkého v krátkodobom horizonte vkladá významné nádeje do zvýšenia dodávok nákladných vozidiel a výraznej expanzie spoločnosti v námornom segmente.
- Manažment vysvetlil slabšie tržby a prevádzkovú výkonnosť najmä vysokou porovnávacou základňou a charakterom predajného cyklu.
- Pozornosť priťahuje aj séria interných transakcií. Dvaja kľúčoví členovia predstavenstva, vrátane generálneho riaditeľa, nakúpili akcie v celkovej hodnote takmer 1 mil. EUR.
Záver:
Historicky bývajú prvé štvrťroky finančného roka pre Rheinmetall najslabšie. Neodráža to nedostatok dopytu, ale skôr načasovanie obranných kontraktov. Rekordný objem nevybavených objednávok spolu s rastúcimi maržami je silným signálom zlepšujúcej sa efektivity a solídnych vyhliadok. Rast tržieb pod pomerne zvýšenými očakávaniami je iba jedným ukazovateľom dočasného spomalenia.
Interné transakcie to jasne zdôrazňujú. Pri analýze insider tradingu je dobré mať na pamäti, že existuje mnoho dôvodov na predaj, ale iba jeden dôvod na nákup akcií.
RHM.DE (D1)
Na grafe zostáva cena akcií v spodnej časti dlhodobého konsolidačného pásma. Historicky sa cena nachádza blízko zón a úrovní, najmä na RSI, kde dochádzalo k odrazom a návratu ceny k hornej hranici pásma. Z technického pohľadu bude kľúčové pozorne sledovať EMA 100 a EMA 200. Zdroj: xStation5.
