FedEx hlási silný dopyt a vyšší zisk. Akcie letia nahor ✈️

- Akcie FedExu vyskočili približne o 10 % po zvýšení výhľadu zisku.
- Firma hlási stabilný dopyt napriek geopolitickému napätiu a drahším palivám.
- Silný výkon predviedol segment Express, ktorý podporil ziskovosť.
- Dôležitou témou pre investorov zostáva spin-off FedEx Freight plánovaný na 1. júna.
- Akcie FedExu vyskočili približne o 10 % po zvýšení výhľadu zisku.
- Firma hlási stabilný dopyt napriek geopolitickému napätiu a drahším palivám.
- Silný výkon predviedol segment Express, ktorý podporil ziskovosť.
- Dôležitou témou pre investorov zostáva spin-off FedEx Freight plánovaný na 1. júna.
Akcie spoločnosti FedEx pred začiatkom piatkového obchodovania vyskočili približne o 10 % po tom, čo firma zvýšila celoročný výhľad zisku a potvrdila odolný dopyt po preprave zásielok. Trh reagoval pozitívne najmä na to, že logistický gigant zatiaľ zvláda aj zložitejšie prostredie spojené s geopolitickým napätím a rastom cien palív.
FedEx uviedol, že dopyt v prvých dvoch týždňoch marca zodpovedal očakávaniam a nadviazal na trendy z predchádzajúceho štvrťroka. To je dôležité aj preto, že firma býva považovaná za jeden z hlavných ukazovateľov stavu globálneho obchodu. Hoci konflikt na Blízkom východe zvýšil ceny leteckej prepravy a viedol k presmerovaniu niektorých letov, vedenie firmy zatiaľ nevidí zásadný zásah do svojho biznisu. Generálny riaditeľ Raj Subramaniam navyše zdôraznil, že región Blízkeho východu tvorí len malú časť celkových aktivít spoločnosti.
Pozitívne vyznel aj komentár k nákladom. FedEx uviedol, že väčšinu dopadu drahších palív zatiaľ kompenzujú palivové príplatky, hoci ďalší výrazný rast cien ropy by už mohol dopyt čiastočne oslabiť. Práve schopnosť prenášať vyššie náklady na zákazníkov je teraz pre investorov jedným z kľúčových faktorov.
Silnou stránkou výsledkov bol podľa analytikov segment Express, kde sa zlepšili výnosy, objemy v domácej preprave v USA aj prevádzková efektivita. Vyššia ziskovosť tejto divízie pomohla vyvážiť slabší vývoj vo freight segmente. Pozitívna nálada sa preniesla aj na konkurenciu, keď akcie DHL rástli a posilnilo aj UPS.
Investori zároveň sledujú plánované oddelenie divízie FedEx Freight, ku ktorému má dôjsť 1. júna. Trh vníma tento krok ako možné odomknutie hodnoty, pretože samostatná firma môže ponúknuť väčšiu transparentnosť a lepšie ocenenie jednotlivých častí biznisu. Okrem toho FedEx pracuje aj na návrate uzemnenej flotily MD-11 do prevádzky do konca mája, čo je ďalšia prevádzková téma, ktorú firma rieši.
Výhľad na celý fiškálny rok končiaci 31. mája teraz FedEx nastavil na upravený zisk v rozpätí 19,30 až 20,10 USD na akciu. Zároveň očakáva rast celoročných tržieb o 6,0 až 6,5 %. Práve táto kombinácia stabilného dopytu a lepšej ziskovej prognózy stojí za silnou reakciou trhu.
