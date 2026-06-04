Foxconn a Intel spájajú sily pri vývoji novej generácie AI systémov 🤖

Spoločnosť Foxconn oznámila, že bude spolupracovať s americkým výrobcom čipov Intel na spoločnom vývoji a nasadení novej generácie AI infraštruktúry a inteligentných výpočtových platforiem. Cieľom partnerstva je využiť rýchlo rastúci dopyt po výpočtových systémoch pre umelú inteligenciu, ktorá sa stáva jedným z hlavných motorov technologického sektora.
Foxconn, najväčší zmluvný výrobca elektroniky na svete, uviedol, že spolupráca prepojí čipové technológie Intelu s jeho vlastnými skúsenosťami v oblasti výroby, systémovej integrácie a globálnych dodávateľských reťazcov. Firmy sa chcú zamerať najmä na vybavenie pre AI dátové centrá, vrátane serverových rackov poháňaných procesormi Intel Xeon a AI akcelerátormi.
Dôležitou súčasťou spolupráce majú byť aj vysokorýchlostné prepojovacie technológie, návrhy chladenia a riešenia zamerané na energetickú efektívnosť. Práve spotreba energie a chladenie patria pri AI dátových centrách medzi kľúčové výzvy, pretože výkonné čipy a servery vyžadujú čoraz náročnejšiu infraštruktúru.
Partnerstvo sa však nemá obmedzovať iba na tradičné dátové centrá. Foxconn a Intel chcú vyvíjať aj AI systémy na využitie v továrňach, inteligentných mestách a robotike. To naznačuje, že firmy cielia nielen na cloudové a dátové služby, ale aj na širšie priemyselné nasadenie umelej inteligencie.
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Foxconnu Young Liu uviedol, že spolupráca s Intelom prepojí silné stránky oboch spoločností v oblasti výpočtových platforiem, systémovej integrácie a globálneho dodávateľského reťazca. Firmy zároveň naznačili, že budú skúmať možnosti vývoja čipov na mieru a ďalších systémových riešení.
Finančné detaily spolupráce zatiaľ zverejnené neboli. Foxconn ani Intel neuviedli hodnotu partnerstva, konkrétnych zákazníkov ani presný časový plán uvedenia nových riešení na trh. To znamená, že investori budú v ďalších mesiacoch sledovať predovšetkým to, či sa partnerstvo premení na konkrétne zákazky a komerčne dostupné produkty.
Z pohľadu trhu ide o strategický krok pre obe spoločnosti. Intel sa snaží posilniť svoju pozíciu v oblasti AI infraštruktúry, kde čelí silnej konkurencii, zatiaľ čo Foxconn môže rozšíriť svoje pôsobenie mimo tradičnej výroby elektroniky smerom k výkonným systémom pre umelú inteligenciu. Ak sa spolupráca podarí, môže obom firmám pomôcť lepšie využiť boom dopytu po AI výpočtovom výkone.
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