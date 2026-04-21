GBPUSD mierne rastie po silnejších, než očakávaných dátach z britského trhu práce

Celkovo dáta ukazujú na pomerne silný trh práce – nižšiu nezamestnanosť, vyššie mzdy a mierne slabšiu tvorbu pracovných miest. Silnejšie mzdové dáta môžu podporiť spotrebu, no zároveň komplikujú výhľad pre infláciu. Tieto údaje môžu viesť Bank of England k opatrnejšiemu postupu, pri ktorom bude hľadať rovnováhu medzi rizikami spojenými s uvoľňovaním politiky a pretrvávajúcim rastom miezd.
- Miera nezamestnanosti v Spojenom kráľovstve klesla na 4,9 %, teda pod očakávania 5,2 %, čo signalizuje mierne silnejší trh práce. Pokles nezamestnanosti naznačuje odolnosť pracovných podmienok napriek širšej ekonomickej neistote.
- Zmena zamestnanosti v Spojenom kráľovstve (SA) dosiahla -11 tis., čím zaostala za odhadmi na úrovni 0 tis. a ukázala mierny pokles.
- Neočístená zmena zamestnanosti naopak vykázala nárast o 26,8 tis., čím prekonala očakávania a poukázala na zmiešaný obraz.
- Rast zamestnanosti za obdobie 3M/3M spomalil na 25 tis., výrazne pod odhadmi 35 tis., čo ukazuje na ochladzovanie dynamiky náboru.
- Rast miezd zostáva relatívne stabilný, keď priemerné týždenné zárobky medziročne dosiahli 3,8 %, teda nad očakávaniami. Zárobky bez bonusov vzrástli medziročne o 3,6 %, mierne nad odhadmi, čo naznačuje pretrvávajúci tlak na rast miezd.
Zdroj: xStation5
