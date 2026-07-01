General Mills prekvapuje Wall Street: Vyššie ceny pomohli prekonať odhady 🥣

Spoločnosť General Mills zverejnila výsledky za štvrtý fiškálny štvrťrok, ktoré prekonali očakávania analytikov. Výrobca cereálií Cheerios, produktov Pillsbury alebo krmiva Blue Buffalo vykázal upravený zisk na akciu 0,95 USD, zatiaľ čo trh podľa dát LSEG čakal približne 0,80 USD. Tržby dosiahli 4,61 mld. USD, čo bolo takisto mierne nad odhadmi.
Výsledkom pomohli najmä vyššie ceny a lepší dopyt po základných potravinách. V prostredí stále zvýšených životných nákladov časť spotrebiteľov obmedzuje výdavky za reštaurácie a viac nakupuje potraviny na domácu spotrebu. To podporilo segmenty, ako sú raňajkové cereálie a trvanlivé potraviny.
Pre General Mills ide o dôležité upokojenie po náročnom období. Akcie spoločnosti od začiatku roka do utorkového záveru klesli zhruba o 25 %, zatiaľ čo index S&P 500 za rovnaké obdobie rástol. Trh v posledných mesiacoch negatívne vnímal slabší spotrebiteľský dopyt, tlak na objemy a tiež zmenu preferencií smerom k menej spracovaným potravinám.
Firma sa predtým snažila prilákať zákazníkov nižšími cenami, no tento krok viedol k tlaku na tržby. Teraz spoločnosť uviedla, že rozsiahle znižovanie cien zastavila. To je pre investorov dôležité, pretože General Mills potrebuje nájsť rovnováhu medzi dostupnosťou produktov pre citlivejších zákazníkov a ochranou marží.
Dôležitým bodom výhľadu je plán dosiahnuť do fiškálneho roka 2030 úspory vo výške 3 mld. USD. Tieto úspory majú firme pomôcť financovať investície do inovácií, marketingu a produktov, ktoré lepšie zodpovedajú meniacim sa preferenciám spotrebiteľov. Spoločnosť sa chce viac zamerať napríklad na výživové benefity, ako sú proteín a vláknina, výraznejšie príchute alebo rast v segmente domácich miláčikov.
Výsledky však nie sú bez slabších miest. General Mills vo štvrťroku vykázal čistú stratu 2,01 mld. USD, najmä pre nehotovostné účtovné odpisy a stratu spojenú s plánovaným predajom brazílskeho biznisu. Upravený zisk však tieto jednorazové položky očisťuje, a práve preto trh reagoval pozitívnejšie na prevádzkovú výkonnosť firmy.
Výhlaď na fiškálny rok 2027 zostáva opatrný. General Mills očakáva upravený zisk na akciu v rozmedzí 3,00 až 3,20 USD a organické tržby v pásme od poklesu 1,5 % po rast 0,5 %. To ukazuje, že firma síce dokázala prekonať krátkodobé očakávania, ale stále čelí náročnému spotrebiteľskému prostrediu.
Z investičného pohľadu ide o výsledky, ktoré môžu krátkodobo zlepšiť náladu okolo akcií General Mills. Firma ukázala, že stále dokáže chrániť ziskovosť, ale dlhodobý príbeh bude závisieť od toho, či sa jej podarí obnoviť organický rast, zlepšiť objemy a prispôsobiť portfólio novým spotrebiteľským trendom.
Graf General Mills (GIS.US, D1)
Zdroj: xStation5
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