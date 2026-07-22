Všetko alebo nič: Náhľad na výsledky ServiceNow

ServiceNow patrí medzi spoločnosti, ktoré síce vychádzajú z klasického podnikového modelu SaaS, dnes však sebavedomo stoja na čele priekopníkov odvetvia AI. Ide o firmy, ktoré neponúkajú samotné modely ani výpočtový výkon, ale konkrétne podnikové riešenia, pre ktoré boli tieto modely vytvorené.
Akcie ServiceNow už klesli takmer o 50 % zo svojho maxima z polovice roka 2024, hoci spoločnosť v rovnakom období vykazovala medziročný rast zisku o viac než desať percent. Nič pritom nenaznačuje, že by sa tento trend mal čoskoro zmeniť.
Tento pretrvávajúci negatívny sentiment možno len ťažko označiť za úplne racionálny. Čiastočne však stále vychádza z trhových mechanizmov a oceňovacích modelov.
Trh v súčasnosti predpokladá, že softvérové a SaaS spoločnosti budú pohltené alebo iným spôsobom vytlačené z trhu „umelou inteligenciou“. Ich cieľová hodnota sa preto teraz blíži k nule, hoci finančné výsledky ukazujú niečo úplne iné.
Bez ohľadu na racionalitu a uskutočniteľnosť takéhoto scenára je ServiceNow spoločnosťou, ktorej obchodný model je úzko prepojený s AI a priamo na nej stavia. Nejde o „dinosaura“, ktorý čaká, kým niekto napodobní jeho riešenia za zlomok ceny.
V súvislosti s nadchádzajúcim hovorom k výsledkom je potrebné položiť jednu otázku. Odpoveď bude dôležitá pre celý sektor, nielen pre jednu spoločnosť.
Otázka znie:
Čo musí spoločnosť ukázať, aby presvedčila trh, že výpredaj je chybou?
Očakávania sú extrémne vysoké a priestor na chybu je minimálny. Samotné prekonanie odhadov tržieb a zisku nebude stačiť.
- Prekonanie konsenzu tržieb vo výške 3,92 miliardy USD a upraveného zisku na akciu približne 8,6 USD je iba východiskovým bodom, nie potvrdením pozitívneho investičného scenára.
Kľúčovými ukazovateľmi budú cRPO a RPO, teda krátkodobé a dlhodobé zostávajúce zmluvné záväzky.
- Tieto ukazovatele umožnia investorom posúdiť nie krátkodobú ziskovosť, ale kvalitu rastu. V tomto smere sú oveľa výpovednejšie než tržby alebo dokonca objem nevybavených objednávok.
- Ukazovateľ cRPO by mal vykázať medziročný rast približne o 20 %. Ak bude rast slabší, výrazne to zhorší cieľovú, teda terminálnu, hodnotu spoločnosti, ktorá je už teraz pod tlakom.
Stručne povedané, spoločnosť musí trhu dokázať, že je lídrom „orchestration layer“, teda vrstvy na koordináciu AI agentov v podnikoch, a nie iba ďalšou SaaS spoločnosťou. Pre ocenenie spoločnosti ide o rozhodujúci moment.
Výsledky ServiceNow však nie sú dôležité iba pre jednu spoločnosť alebo celé odvetvie SaaS. Budú tiež lakmusovým papierikom celej revolúcie AI. Úspech alebo neúspech ukáže, či AI prestáva byť iba prísľubom a stáva sa riešením skutočne integrovaným do firiem.
Technická analýza ServiceNow (D1)
Denný graf ukazuje, že sa cena pohybuje v úzkom bočnom pásme medzi 84 a 125 USD. Aktuálna zatváracia cena okolo 102 USD neposkytuje jasnú prevahu ani kupujúcim, ani predávajúcim.
Táto vysokoobjemová „mŕtva zóna“ znamená, že býci aj medvede zostávajú vystavení riziku poklesu, kým rozhodujúci prieraz neurčí ďalší trend.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
Klesol sektor SaaS príliš výrazne? Morgan Stanley tvrdí, že áno
US OPEN: Trh prehlbuje straty, obavy investorov rastú
Anthropic mieri na burzu a začína stretnutia s investormi 💰
🖥️ Micron vs. Nvidia. Nová hviezda Wall Street vzrástla 18-násobne od debutu ChatGPT
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.