Ďalší komoditný problém z Perzského zálivu. Hliníka môže začať byť nedostatok ⚠️

Globálny trh s hliníkom čelí rastúcemu riziku nedostatku, ak budú obmedzenia lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv pokračovať. Na problém upozornila spoločnosť Norsk Hydro, jeden z najväčších európskych producentov hliníka, podľa ktorej sa situácia v Perzskom zálive rýchlo zhoršuje.
Obnovenie nepriateľských akcií medzi Spojenými štátmi a Iránom komplikuje nielen vývoz hotového kovu z regiónu, ale aj dovoz surovín potrebných na prevádzku hút. Producenti v Perzskom zálive preto hľadajú alternatívne logistické trasy. Tie sú však spravidla drahšie, pomalšie a kapacitne obmedzené.
Blízky východ pritom vyrába takmer 10 % svetového hliníka. Dlhšie narušenie dopravy by tak mohlo mať významný vplyv na celosvetovú ponuku, najmä ak by niektoré huty začali obmedzovať produkciu pre nedostatok surovín alebo problémy s exportom.
Norsk Hydro teraz očakáva, že globálny trh skončí v deficite približne 900 000 ton. Generálny riaditeľ Eivind Kallevik však upozornil, že pri dlhotrvajúcom konflikte môže byť výsledný výpadok ešte výraznejší. Čím dlhšie zostane doprava cez Perzský záliv obmedzená, tým napätejšia bude podľa neho situácia na svetovom trhu.
Dodávateľské reťazce sa rýchlo preskupujú
Výpadky z oblasti Perzského zálivu zatiaľ čiastočne kompenzujú iní producenti. Prekvapivo silný rast ponuky zaznamenali najmä Čína a Indonézia, zatiaľ čo firmy v ďalších regiónoch sa snažia zvýšiť využitie svojich kapacít.
Aj Norsk Hydro pracuje na raste produkcie. Výroba v jeho recyklačných závodoch v druhom štvrťroku medziročne vzrástla o 15 % na približne 225 000 ton. Recyklácia získava v napätom prostredí na význame, pretože umožňuje rýchlejšie zvýšiť ponuku bez potreby budovať nové energeticky náročné huty.
Vyššie ceny hliníkových produktov zároveň zlepšili ziskovosť skupiny. Upravený prevádzkový zisk pred mimoriadnymi položkami medziročne vzrástol o 15 % na 8,92 miliardy nórskych korún, teda približne 929 miliónov USD, a prekonal očakávania analytikov.
Európa zatiaľ čerpá zo zásob
Európskym odberateľom sa doteraz darilo vyhnúť priamemu nedostatku vďaka zásobám v prístavoch. Tie boli na začiatku roka relatívne vysoké, pretože dovozcovia urýchlili nákupy pred zavedením nového uhlíkového poplatku na dovážaný hliník.
Od začiatku konfliktu však výrobcovia tieto zásoby postupne spotrebúvajú. Kľúčovou otázkou pre zvyšok roka 2026 preto bude, či sa podarí priviezť dostatočný objem nových dodávok a sklady opäť doplniť.
Ak bude Hormuzský prieliv dlhodobo obmedzený, európske zásoby môžu ďalej klesať. To by zvýšilo tlak na prémie za okamžité dodanie a mohlo by viesť k výraznejšiemu rastu nákladov pre automobilky, výrobcov obalov, stavebné firmy aj producentov káblov a ďalších priemyselných výrobkov.
Cena hliníka reaguje rastom
Cena hliníka na Londýnskej burze kovov v reakcii na eskaláciu konfliktu vzrástla približne na 3 180 USD za tonu. Počas sledovanej seansy pridávala okolo 0,7 %, zatiaľ čo akcie Norsk Hydro v Osle posilnili o 3,6 %.
Rast ceny odráža kombináciu geopolitickej rizikovej prirážky, očakávaného deficitu a obáv z postupného vyčerpania zásob. Trh však stále čiastočne stabilizuje vyššia výroba v Ázii a snaha producentov v iných regiónoch zvýšiť ponuku.
Pre investorov bude dôležité sledovať, či sa problémy obmedzia iba na logistiku, alebo začnú zasahovať aj samotnú výrobu. Ak by huty v Perzskom zálive čelili dlhodobému nedostatku vstupov alebo obmedzeniu exportu, cena hliníka by mohla rásť výraznejšie.
Vplyv na firmy a investorov
Z napätejšieho trhu môžu ťažiť producenti s dostupnou kapacitou, vlastnou energiou a silnou pozíciou v recyklácii. Práve Norsk Hydro patrí medzi spoločnosti, ktoré môžu profitovať z vyšších cien a rastúceho dopytu po alternatívnych dodávkach.
Na opačnej strane stoja priemyselné firmy, ktoré používajú hliník ako dôležitý vstup. Drahší kov môže znížiť ich marže, ak nedokážu vyššie náklady preniesť na zákazníkov. Najcitlivejšie môžu byť automobilky, výrobcovia plechoviek, stavebné spoločnosti a producenti elektrických vedení.
Ďalší vývoj bude závisieť predovšetkým od dĺžky konfliktu, priechodnosti Hormuzského prielivu a schopnosti čínskych, indonézskych a európskych producentov zvýšiť výrobu. Ak sa dodávky rýchlo neobnovia, súčasný deficit sa môže ďalej prehĺbiť a hliník zostane jednou z najcitlivejších priemyselných komodít.
Graf hliníka (ALUMINIUM, D1)
Zdroj: xStation5
- Cena hliníka sa po výraznejšej korekcii z júnových maxím začína stabilizovať v okolí 3 180 USD za tonu. Geopolitické napätie na Blízkom východe a obavy z narušenia dodávok cez Hormuzský prieliv pritom trhu poskytujú určitú podporu.
- Z technického pohľadu však trh zatiaľ zostáva opatrný. Hliník sa stále obchoduje pod EMA 50 na úrovni 3 295 USD aj pod SMA 100 na hodnote 3 353 USD, čo naznačuje, že strednodobý trend zostáva napriek poslednému odrazu skôr medvedí. Oblasť medzi 3 295 až 3 350 USD teraz predstavuje dôležitú rezistenčnú zónu. Jej prekonanie by mohlo signalizovať návrat kupujúcich a otvoriť priestor na ďalší rast.
- Pozitívnym signálom je vývoj indikátora Williams %R, ktorý sa po predchádzajúcom prepredanom stave výrazne odrazil a aktuálne sa pohybuje v blízkosti hodnoty −18 bodov. To naznačuje, že sa krátkodobé momentum zlepšuje a investori začínajú do cien započítavať rastúce riziká na strane ponuky.
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