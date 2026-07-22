Graf dňa: AI podporuje rast – dokážu ho Tesla a Google udržať? (22. 7. 2026)

Utorok bol pre americký index Nasdaq 100 najúspešnejším dňom v júli, a to napriek pokračujúcej eskalácii konfliktu medzi USA a Iránom.
Vracia sa AI do priazne investorov?
Index posilnil o 1,9 %, pričom ho podporilo zlepšenie sentimentu voči spoločnostiam zo širšieho ekosystému AI. Aktuálne sa nachádza menej než 5 % pod historickým maximom, ktoré dosiahol v júni.
Obrázok 1: Vplyv jednotlivých sektorov na výkonnosť indexu Nasdaq 100 (21. 7. 2026)
Zdroj: XTB Research, 22. 7. 2026
Medzi najväčších utorkových víťazov patrili spoločnosti zo sektorov polovodičov, pamätí DRAM a „neo-cloud“ infraštruktúry. Filadelfský polovodičový index SOX včera vzrástol približne o 5 %. Akcie spoločností Nebius, Sandisk, Micron, Teradyne a Seagate posilnili o viac než 10 %.
Obrázok 2: Víťazi a porazení dňa v indexe Nasdaq 100 (21. 7. 2026)
Zdroj: XTB Research, 22. 7. 2026
Podporu trhu poskytla okrem iného veľmi optimistická správa analytikov Bank of America, ktorí zaradili spoločnosť Micron na svoj zoznam US 1 List, teda do portfólia akcií, pri ktorých majú najvyššie investičné presvedčenie.
V posledných dňoch sa tiež veľa hovorí o rastúcej popularite čínskych open-source modelov AI, ktoré podporujú dopyt po vysokorýchlostných pamätiach. Aj modely s veľmi lacným prístupom cez API si vyžadujú obrovské množstvo pamätí HBM a DRAM.
Ceny ropy naďalej rastú
To všetko sa odohráva na pozadí pokračujúcej eskalácie konfliktu medzi USA a Iránom. Za sebou máme už 11. noc bombardovania v rade. Napriek tomu, že mali sprostredkovatelia z Kataru, Egypta a Pakistanu včera obom stranám predložiť návrh na 10-dňové prímerie, ceny ropy a LNG naďalej rástli. Barel ropy Brent teraz stojí viac než 94 USD, čo je o viac než 10 % viac než pred týždňom.
Prichádza čas gigantov
Dnes nás bezpochyby čaká najintenzívnejší deň tohto týždňa z hľadiska zverejňovania výsledkov najväčších amerických spoločností. Pozornosť trhu sa, samozrejme, zameria na gigantov, ako sú Tesla, Google, AT&T a IBM. Ich výsledky môžu výrazne ovplyvniť indexy, ktorých sú súčasťou, vrátane Nasdaq 100, aj širší trhový sentiment.
Tesla práve uzavrela štvrťrok s rekordnými výsledkami dodávok. Investori si však kladú otázku, ako výrazne tým utrpeli marže. Trh chce vedieť, či prípadné znižovanie cien a náklady na podporu dopytu výrazne zasiahli ziskovosť podnikania.
Rovnako dôležité, ak nie dôležitejšie, budú komentáre Elona Muska k budúcnosti spoločnosti. Pozornosť sa zameria napríklad na pokrok vo vývoji lacnejšieho modelu Tesly alebo na rozvoj autonómnych vozidiel.
V prípade Googlu sa pozornosť sústredí na to, či sa už začínajú vyplácať astronomické výdavky na umelú inteligenciu. V prvom štvrťroku vzrástol objem nevybavených objednávok v cloudových službách na 460 miliárd USD. Investori chcú potvrdenie, že nešlo o jednorazový jav, ale o trvalý trend podporovaný zavádzaním riešení spojených s AI.
To je obzvlášť dôležité, pretože spoločnosť nedávno zvýšila výhlaď kapitálových výdavkov na tento rok na 180 až 190 miliárd USD. Wall Street bude hľadať rast tržieb, ktorý by tieto vyššie investície ospravedlnil.
Technická analýza
Obrázok 1: US100 [D1] (19. 1. 2026–22. 7. 2026)
Zdroj: xStation, 22. 7. 2026
Trh sa aktuálne nachádza v korekčnej fáze po veľmi dynamickom raste, ktorý trval od konca marca do začiatku júna. Index sa pohybuje okolo 29 100 bodov a testuje kľúčové úrovne podpory v podobe 50-dňového kĺzavého priemeru (EMA 50) a 23,6 % Fibonacciho retracementu.
Indikátor RSI (14) naznačuje miernu prevahu predajnej strany a aktuálne sa nachádza tesne pod neutrálnou úrovňou 50, konkrétne na 45,7 bodu. Aj MACD zostáva v medveďej zóne, hoci je viditeľné, že sa jeho histogram začína postupne vyrovnávať.
Udržanie súčasných úrovní okolo 50-dňového kĺzavého priemeru bude kľúčové pre rýchly návrat k rastovému trendu. Ak medvede stlačia cenu trvalo nižšie, ďalšiu prirodzenú úroveň podpory bude predstavovať 100-dňový kĺzavý priemer, ktorý sa nachádza okolo 28 300 bodov.
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