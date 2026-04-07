Goldman bije na poplach: meď môže kvôli Iránu ešte prudko klesnúť ⚠️

- Goldman Sachs varuje, že meď môže pri dlhšom narušení Hormuzu ďalej oslabovať.
- Vyššie ceny energií zhoršujú výhlaď svetovej ekonomiky aj dopyt po kovoch.
- Férová hodnota medi je podľa banky okolo 11 100 USD za tonu.
- Goldman znížil tohtoročný odhad priemernej ceny na 12 650 USD za tonu.
Investičná banka Goldman Sachs upozornila, že cena medi zostáva pod tlakom a v prípade dlhšieho narušenia dopravy cez Hormuzský prieliv môže zamieriť ešte nižšie. Dôvodom sú predovšetkým vyššie ceny ropy a plynu, ktoré zhoršujú výhlaď svetovej ekonomiky a zároveň oslabujú dopyt po priemyselných kovoch.
Podľa analytikov banky sú krátkodobé riziká pre meď naďalej naklonené smerom nadol, ak obmedzenia v kľúčovej námornej trase pretrvajú dlhšie, než sa teraz očakáva. Trhy zároveň sledujú rastúce napätie okolo Iránu a hrozbu ďalšej eskalácie, ktorá zvyšuje nervozitu naprieč komoditnými trhmi.
Goldman Sachs síce stále počíta so scenárom, že sa situácia v prielive začne od polovice apríla postupne zlepšovať, zároveň však upozorňuje, že meď sa aj napriek nedávnemu poklesu stále obchoduje nad svojou odhadovanou férovou hodnotou okolo 11 100 USD za tonu. Od začiatku útokov USA a Izraela na Irán už cena kovu klesla približne o 7 %.
Určitú podporu medi zatiaľ poskytuje napätá ponuka mimo amerického trhu a tiež možnosť širšieho strategického vytvárania zásob. Tieto faktory však podľa banky nemusia byť dostatočné, ak by sa globálny ekonomický výhlaď výrazne zhoršil a investori by začali vo väčšom rozsahu obmedzovať rizikové pozície.
Banka preto mierne znížila svoj základný odhad tohtoročnej priemernej ceny medi na 12 650 USD za tonu z predchádzajúcich 12 850 USD. Samotná meď sa na londýnskej burze v čase zverejnenia správy obchodovala pri 12 400 USD za tonu, teda mierne v pluse, no stále pod tlakom neistoty okolo geopolitického vývoja.
Pre investorov je teraz kľúčové, že meď zostáva citlivá nielen na fundament ponuky a dopytu, ale aj na širšie makroekonomické riziko. Ak by vysoké ceny energií ďalej brzdili svetový rast, priemyselným kovom sa môže otvoriť priestor na ďalšiu korekciu.
Graf COPPER (H4)
Cena medi sa aktuálne pohybuje okolo 12 398 USD a po predchádzajúcom poklese sa snaží stabilizovať nad dôležitou Fibonacciho úrovňou 61,8 % na 12 120 USD. Práve táto hladina teraz funguje ako najbližšia technická podpora, od ktorej sa trh v posledných seansách odrazil. Krátkodobo je pozitívne, že sa cena drží tesne nad EMA 50 na 12 399 USD, čo naznačuje snahu kupujúcich vrátiť do trhu aspoň časť rastového momentu.
Zo širšieho pohľadu však meď zatiaľ zostáva pod tlakom, pretože sa stále obchoduje pod SMA 100 na 12 686 USD, ktorá predstavuje dôležitú rezistenčnú bariéru. Trh sa navyše pohybuje medzi pásmom 12 120 až 12 581 USD, kde bude rozhodovať, či dôjde k výraznejšiemu technickému obratu, alebo len ku krátkodobej korekcii v zostupnom nastavení. Ak by sa medi podarilo prekonať oblasť 12 581 USD, mohla by sa otvoriť cesta smerom k 13 041 USD. Naopak strata podpory na 12 120 USD by zvýšila riziko ďalšieho poklesu k 11 465 USD.
Zdroj: xStation5
