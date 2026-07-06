Goldman Sachs znižuje prognózu pre jen 🚩USDJPY na 40-ročných maximách?

Goldman Sachs výrazne zvýšil prognózy pre menový pár USD/JPY a stal sa jednou z najpesimistickejších investičných bánk voči japonskej mene. Analytici banky očakávajú, že v priebehu najbližších 12 mesiacov kurz vzrastie z pôvodne predpokladaných 155 na 165 jenov za dolár, čo by znamenalo najslabšieho jena od roku 1986, teda za posledných 40 rokov.
Najdôležitejšie informácie
- Goldman Sachs zvýšil 12-mesačnú prognózu USD/JPY zo 155 na 165.
- Prognóza na 3 mesiace vzrástla zo 160 na 162 a na 6 mesiacov zo 158 na 163.
- Jen zostáva blízko 40-ročných miním a USD/JPY sa v súčasnosti obchoduje v okolí 162
- Goldman patrí v súčasnosti k najpesimistickejším inštitúciám voči jenu podľa rebríčka Bloombergu.
- Opčný trh oceňuje približne 72% pravdepodobnosť, že USD/JPY dosiahne úroveň 165 do júna budúceho roka.
- Hedžové fondy udržiavajú najväčšie krátke pozície na jene od roku 2017.
Prečo Goldman očakáva ďalšie oslabenie jenu?
Podľa Karen Reichgott Fishman, menovej analytičky Goldman Sachs, za revíziou prognóz stoja tri kľúčové faktory:
- Pretrvávajúce vysoké výnosy amerických štátnych dlhopisov
- Narastajúce fiškálne problémy Japonska
- Veľmi postupné zvyšovanie úrokových sadzieb zo strany Bank of Japan
Goldman zároveň zdôrazňuje, že jen je podľa fundamentálnych modelov banky už výrazne podhodnotený. To však automaticky neznamená potenciál na posilnenie. Podľa názoru stratégov rozdiel úrokových sadzieb a odlišné smery menovej politiky Fedu a Bank of Japan naďalej jednoznačne zvýhodňujú dolár.
Carry trade zostáva jedným z hlavných motorov trhu
Goldman Sachs naďalej odporúča využívanie jenu ako financujúcej meny pre stratégie carry trade.
Mechanizmus je jednoduchý:
- Investori si požičajú lacný jen
- Predajú ho na devízovom trhu
- Nakúpia aktíva ponúkajúce vyššie úročenie, napr. americké dlhopisy alebo meny rozvíjajúcich sa trhov
Pokiaľ Bank of Japan udržiava veľmi uvoľnené finančné podmienky, táto stratégia zostáva atraktívna a zvyšuje tlak na ďalšie oslabovanie japonskej meny.
Môže Japonsko zastaviť rast USD/JPY?
Goldman zostáva skeptický voči účinnosti budúcich devízových intervencií.
Hoci japonské Ministerstvo financií naznačuje možnosť nepredvídateľnejších zásahov na trhu, banka sa domnieva, že aj priamy nákup jenu pravdepodobne vyvolá iba krátkodobú korekciu.
Bez poklesu výnosov amerických dlhopisov, jastrabieho postoja Bank of Japan alebo výrazného zúženia rozdielu úrokových sadzieb zostane fundamentálny tlak na oslabenie jenu veľmi silný.
Trh čoraz viac verí v scenár 165
Pozornosti si zaslúži skutočnosť, že prognóza Goldmanu je čoraz viac v súlade s očakávaniami investorov.
V súčasnosti:
- Hedžové fondy udržiavajú najväčšie krátke pozície na jene za posledných osem rokov
- Deriváty implikujú približne 72% šancu na dosiahnutie úrovne 165 do polovice budúceho roka
- Čoraz viac účastníkov trhu považuje predaj jenu za jeden z najkonsenzuálnejších obchodov na devízovom trhu
To zvyšuje pravdepodobnosť udržania trendu, zároveň však zvyšuje riziko prudkých korekcií v prípade nečakanej zmeny očakávaní voči Fedu alebo Bank of Japan.
Čo môže zmeniť tento scenár?
Najdôležitejšou krátkodobou udalosťou budú zápisnice Fedu (minutes) publikované tento týždeň.
Investori budú venovať pozornosť predovšetkým:
- Signálom týkajúcim sa budúcich znižovaní úrokových sadzieb v USA
- Smeru výnosov amerických dlhopisov
- Dalším rozhodnutiam Bank of Japan
- Možnosti intervencie japonských úradov na devízovom trhu
Jastrabí tón zápisníc Fedu by mohol opäť posilniť dolár a zvýšiť tlak ako na jen, tak aj na euro. Naopak, slabšie údaje z americkej ekonomiky by mohli znížiť výnosy amerických dlhopisov a priniesť dočasnú úľavu menám pod tlakom silného dolára.
Graf USDJPY (D1)
Pár USDJPY udržiava dynamický rastový trend a obchoduje sa v rastúcom cenovom kanáli, ktorého dolné ohraničenie tvorí okolie úrovne 158. Naposledy pár testoval dolné ohraničenie kanála v máji tohto roka. Krátkodobý odpor sa v súčasnosti nachádza pri 162,8, kde vidíme posledné vrcholy.
Zdroj: xStation5
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