Google dostáva od EÚ pokyny k otvoreniu Androidu konkurenčným AI službám

Google zo skupiny Alphabet dostal 27. apríla od európskych regulátorov pokyny, ako má v rámci Digital Markets Act (DMA) sprístupniť služby Androidu konkurenčným AI vývojárom a poskytovateľom online vyhľadávania. Akcie Alphabetu vzrástli približne o 2,2 % na 351,92 USD, zatiaľ čo Európska komisia uviedla, že navrhované opatrenia majú používateľom ponúknuť širší výber aj mimo vlastnej AI služby Gemini od Googlu. Google sa proti návrhu ohradil s tým, že zmeny zvýšia náklady a oslabia ochranu súkromia a bezpečnosti.
Čo chce Brusel od Googlu zmeniť
Európska komisia uviedla, že Google si v súčasnosti ponecháva kľúčové schopnosti Androidu pre svoju vlastnú AI službu Gemini na smartfónoch a tabletoch. Podľa navrhovaných opatrení by konkurenčné AI služby mali mať možnosť efektívnejšie pracovať s aplikáciami na zariadeniach s Androidom a vykonávať úlohy, ako je posielanie e-mailov cez preferovanú aplikáciu používateľa, objednanie jedla alebo zdieľanie fotografií.
Komisia uviedla, že tretie strany môžu zasielať pripomienky do 13. mája a konečné rozhodnutie má padnúť do konca júla. Podľa DMA môžu porušenia pravidiel viesť k pokutám až do výšky 10 % ročných globálnych tržieb firmy.
Prečo je to dôležité
Tento krok prichádza tri mesiace po tom, čo EÚ začala takzvané specification proceeding, aby Googlu pomohla s plnením DMA. Už skôr v apríli regulátori tiež načrtli, ako má Google sprístupniť svoje vyhľadávacie dáta konkurenčným vyhľadávačom vrátane AI chatbotov, čo ukazuje na rastúci tlak Bruselu na ekosystémy Androidu aj vyhľadávania.
Trhy teraz budú sledovať reakciu Googlu na návrh opatrení, pripomienky rivalov a výrobcov zariadení aj konečné rozhodnutie Komisie v júli. Investori zároveň budú sledovať, či spor zostane len pri compliance guidance, alebo prerastie do širšieho regulačného stretu o to, ako Google podporuje konkurenčných AI asistentov v Androide.
