Google podľa správ podpísal utajenú AI dohodu s Pentagonom

Google zo skupiny Alphabet podpísal utajenú dohodu s americkým ministerstvom obrany o poskytovaní svojich AI modelov pre bezpečné utajené pracovné prostredia, uviedol Reuters s odkazom na správu servera The Information. Akcie Alphabetu boli 28. apríla vyššie približne o 1,7 %, čo naznačuje, že investori vnímajú hlásenú dohodu ako strategicky pozitívnu, no v krátkom horizonte nie zásadne meniacu príbeh firmy.
Čo má podľa správy dohoda zahŕňať
Reuters uviedol, že dohoda by Pentagonu umožnila používať AI od Googlu na akýkoľvek zákonný vládny účel v utajenom prostredí. Správa tiež uvádza, že Google by musel na požiadanie upravovať bezpečnostné nastavenia a filtre AI, pričom zmluva má zakazovať domáci masový dohľad a plne autonómne zbrane bez ľudského dohľadu.
Reuters zároveň dodal, že dohoda Googlu nedáva právo veta nad operačnými rozhodnutiami vlády. Google uviedol, že zostáva odhodlaný k zodpovednému využívaniu AI a že jeho prístup je v súlade s odvetvovými štandardmi aj potrebami národnej bezpečnosti.
Prečo je to dôležité
Ak sa dohoda potvrdí, zaradí Google popri OpenAI, xAI a Anthropic medzi hlavných AI poskytovateľov spolupracujúcich s Pentagonom. Reuters uviedol, že Pentagon v roku 2025 podpísal zmluvy až do výšky 200 miliónov USD s poprednými AI laboratóriami, keď sa snažil využívať AI okrem iného na plánovanie a zameriavanie zbraní.
Dohoda zároveň ukazuje, ako rýchlo silnie konkurencia o vládne AI kontrakty. Reuters už skôr napísal, že Pentagon tlačil veľké AI firmy k rozšíreniu ich nástrojov na utajené siete, zatiaľ čo rokovania s niektorými poskytovateľmi boli napäté pre safeguardy týkajúce sa dohľadu a autonómnych zbraní.
Trhy teraz budú sledovať, či Google alebo Pentagon poskytnú formálne potvrdenie, ako ďaleko sa nasadenie rozšíri naprieč utajenými systémami a či dohoda otvorí Google Cloud širšie príležitosti v oblasti vládnych AI príjmov. Investori budú zároveň sledovať aj politickú debatu o tom, ako môžu obranní zákazníci používať komerčné AI modely v citlivom vojenskom prostredí.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
