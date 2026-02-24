Vyrobené v USA. Nová stratégia spoločnosti Apple

V posledných mesiacoch spoločnosť Apple výrazne zrýchlila úsilie o rozšírenie výroby čipov a počítačov Mac v Spojených štátoch, čo treba vnímať ako strategický krok. Cieľom firmy je zvýšiť odolnosť dodávateľského reťazca voči rastúcim geopolitickým rizikám, napätiu medzi USA a Čínou a potenciálnym narušeniam výroby v Ázii. Hoci masová výroba iPhonov a väčšiny Macov stále prebieha v Ázii, Apple zintenzívňuje investície do amerického polovodičového priemyslu s cieľom zabezpečiť kľúčové komponenty a posilniť domáce technologické kapacity.
Kľúčovým prvkom tejto stratégie je rozsiahly komplex na výrobu čipov v Arizone s odhadovanými nákladmi približne 165 miliárd dolárov. Komplex zahŕňa šesť tovární a podporuje výrobu pokročilých polovodičov používaných v nových zariadeniach Apple. Hoci tieto technológie zatiaľ zaostávajú za kapacitami tchajwanského TSMC, investícia umožňuje Applu zabezpečiť časť produkcie pre mimoriadne situácie a znížiť závislosť od zahraničných dodávateľov kľúčových komponentov.
Súčasne Apple rozširuje spoluprácu s americkými partnermi a dodávateľmi. Spoločnosť GlobalWafers v Texase zabezpečuje výrobu waferov, Corning v Kentucky vyrába špecializované sklo a Amkor v Arizone je zodpovedný za balenie čipov. Tieto strategické investície a partnerstvá umožňujú budovať lokálny výrobný ekosystém, ktorý zatiaľ predstavuje len malý podiel na celkovom dopyte Applu, no zvyšuje stabilitu a bezpečnosť dodávok.
Apple zároveň oznámil presun časti výroby Mac Mini do závodu Foxconn v Houstone, kde už vyrába svoje AI servery. Hoci Mac Mini tvorí len malý podiel na tržbách Applu, je populárny medzi vývojármi a používateľmi AI, takže lokálna výroba zvyšuje flexibilitu firmy pri reagovaní na meniaci sa dopyt. Výrobná linka v Houstone bude podporená tréningovým centrom, čo odráža dlhodobý prístup Applu k rozvoju miestnych zručností a zvyšovaniu výrobných kapacít v USA. Zároveň si spoločnosť ponecháva významnú časť výroby v Ázii, čo potvrdzuje, že TSMC zostáva hlavným dodávateľom pokročilých čipov.
Kroky Applu je potrebné vnímať v širšom geopolitickom a makroekonomickom kontexte. Rastúce napätie vo východnej Ázii a potenciálne riziko čínskej blokády Taiwanského prielivu stavajú technologické firmy do situácie, kde sa diverzifikácia dodávateľských zdrojov a budovanie domácich kapacít stáva strategickou nevyhnutnosťou. Investíciami v Arizone a Texase si Apple vytvára formu poistky pre svoj globálny dodávateľský reťazec a minimalizuje riziko náhlych výpadkov v dodávkach kľúčových komponentov.
Strategické dopady na trh
- Krok Applu možno interpretovať ako premyslené zabezpečenie dodávateľského reťazca.
- Spoločnosť znižuje riziko spojené s prípadnými výrobnými problémami u TSMC.
- Stratégia zmierňuje dopad geopolitického napätia vrátane rizika blokády Taiwanského prielivu.
- Zvyšuje odolnosť voči narušeniam globálneho dodávateľského reťazca.
- Pre investorov je to signál, že Apple aktívne riadi geopolitické riziká a posilňuje výrobný ekosystém v USA.
- Z dlhodobého hľadiska môžu tieto kroky zlepšiť prevádzkovú stabilitu, zvýšiť kontrolu nad kľúčovými komponentmi a znížiť zraniteľnosť voči externým trhovým šokom.
