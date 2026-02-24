Investovanie alebo disciplína? Texas Instruments hľadá rovnováhu

Spoločnosť Texas Instruments, jeden z najväčších výrobcov analógových a vstavaných čipov na spracovanie signálu, potvrdila, že jej kapitálové výdavky (CapEx) vo fiškálnom roku 2026 výrazne klesnú na 2–3 miliardy USD oproti približne 4,6 miliardy USD v roku 2025. Toto rozhodnutie vyvolalo krátkodobý tlak na akcie, keďže trh ho interpretuje ako opatrný signál v prostredí neistých podmienok.
Finančné výsledky a stratégia spoločnosti
Vo výsledkoch za štvrtý štvrťrok 2025 Texas Instruments vykázala tržby vo výške 4,42 miliardy USD, čo predstavuje medziročný rast o 10 %, no zisk na akciu (EPS) 1,27 USD mierne zaostal za očakávaniami trhu. Vedenie upozornilo na spomalenie dynamiky rastu tržieb a potrebu zachovať flexibilitu pri reagovaní na trhové podmienky. Výhlaď pre prvý štvrťrok 2026 počíta s tržbami 4,32–4,68 miliardy USD a EPS 1,22–1,48 USD, čo trh vníma ako lepšie než sezónne očakávania.
Medzi kľúčové rastové segmenty patria riešenia pre dátové centrá, kde dopyt rastie dvojciferným tempom a čiastočne kompenzuje obavy z pomalšieho oživenia v iných segmentoch polovodičového trhu.
CapEx a riadenie kapitálu
Zníženie výhľadu CapEx má dva hlavné dôvody. Po prvé, spoločnosť pokračuje vo výstavbe vlastnej výrobnej infraštruktúry vrátane moderných tovární na 300mm wafery, ktoré v minulosti zvyšovali kapitálové výdavky. Po druhé, manažment sa rozhodol uplatňovať prísnejšiu kontrolu výdavkov a zlepšiť voľné cash flow namiesto agresívneho rozširovania výrobnej kapacity. Tento prístup možno vnímať ako reakciu na očakávania trhu a tlak investorov na vyššiu kapitálovú efektívnosť a dôraz na ziskovosť namiesto samotnej expanzie.
Súčasné trhové výzvy
Nachádzame sa v mimoriadne dynamickom a náročnom období. Niektoré spoločnosti oznamujú masívne kapitálové výdavky, čím signalizujú ambície a expanziu, no zároveň vyvolávajú obavy z možného preinvestovania a neefektívneho využitia kapitálu. Výsledkom môže byť pokles cien akcií aj u najväčších technologických firiem po takýchto oznámeniach. Na druhej strane, firmy, ktoré CapEx znižujú, čelia tlaku trhu z obáv, že dostatočne neinvestujú do rastu a budúcich technológií.
V tomto prostredí je nájdenie správnej rovnováhy mimoriadne náročné. Trhy sú čoraz selektívnejšie pri hodnotení alokácie kapitálu a rastových stratégií. Samotné oznámenie výroby čipov v USA alebo zvýšenie expozície voči umelej inteligencii už automaticky nezaručuje rast ceny akcií. Investori čoraz viac očakávajú vyvážený prístup, ktorý kombinuje kontrolu nákladov, efektívne riadenie kapitálu a zároveň realizáciu rastových stratégií.
Strategické dôsledky pre trh
- Zníženie CapEx na rok 2026 signalizuje, že Texas Instruments uprednostňuje kapitálovú disciplínu, čo môže v strednodobom horizonte posilniť tvorbu voľného cash flow a vytvoriť základ pre stabilnejšie finančné výsledky.
- Vyššie voľné cash flow na akciu zostáva kľúčovým oceňovacím ukazovateľom a zníženie CapEx tento dôraz podporuje.
- Segment analógových čipov sa stále nachádza vo fáze neistého oživenia dopytu. Niektoré produktové skupiny vykazujú zlepšenie, no trh zostáva citlivý na globálny priemyselný dopyt a trendy v automatizácii.
- Zníženie CapEx môže krátkodobo obmedziť nadšenie investorov, avšak perspektívy prevádzkového zlepšenia a silná pozícia v kľúčových segmentoch môžu mať v dlhšom horizonte pozitívny vplyv na ocenenie.
- Strategické investície do tovární v USA a akvizícia spoločnosti Silicon Labs ukazujú, že firma kombinuje kontrolu nákladov s rozširovaním portfólia, najmä v oblasti bezdrôtovej konektivity a IoT.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
Duolingo kleslo po zverejnení výsledkov o 25 % 🦉
Vráti sa Palantir na úroveň 50$?
Akcie Dell rastú o 12 %, AI poháňa 40 % rast tržieb 📈
Wizz Air čelí výpredaju po odchode kľúčového akcionára ✈️
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.