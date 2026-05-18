⚠️ Drahá ropa vracia inflačné obavy. Dlhopisy sú pod tlakom

Výpredaj na dlhopisových trhoch pokračuje aj na začiatku týždňa
Vládne dlhopisy naprieč regiónmi strácajú pre rast cien energií a obavy z dlhšie zvýšenej inflácie
Hlavným faktorom zostáva vojna v Iráne, ktorá tlačí ceny ropy nahor
Cena ropy Brent sa dostala k hranici 110 dolárov za barel
Výpredaj na dlhopisových trhoch pokračuje aj na začiatku tohto týždňa. Vládne dlhopisy naprieč regiónmi strácajú pre rast cien energií a obavy, že inflácia môže zostať zvýšená dlhšie, než investori očakávali. Hlavným dôvodom je stále vojna v Iráne, ktorá tlačí ceny ropy nahor a zvyšuje riziko ďalších cenových tlakov v ekonomike.
Cena ropy Brent sa dostala k hranici 110 dolárov za barel, čo opäť otvorilo otázku, či budú centrálne banky môcť znižovať úrokové sadzby. Ešte pred vypuknutím konfliktu trh počítal skôr so znižovaním sadzieb v USA, teraz však investori pripisujú viac než 50 % pravdepodobnosť tomu, že Fed do konca roka sadzby naopak zvýši.
Na tento posun reagovali výnosy amerických dlhopisov prudkým rastom. Výnos desaťročného amerického štátneho dlhopisu vystúpil až na 4,63 %, najvyššie od začiatku roka. Dvojročný výnos sa dostal na štrnásťmesačné maximum 4,1 % a tridsaťročný výnos vzrástol na 5,15 %. Vyššie výnosy sú problémom aj pre akcie, ktoré v posledných týždňoch ťažili najmä z optimizmu okolo umelej inteligencie.
Tlak je však globálny. V eurozóne vystúpil nemecký desaťročný výnos na 3,19 %, najvyššie za 15 rokov. Trh teraz počíta s vysokou pravdepodobnosťou, že Európska centrálna banka už budúci mesiac zvýši sadzby. Ešte pred vojnou sa pritom očakávalo, že ECB tento rok zostane skôr bez zmeny.
Veľký pohyb nastal aj v Japonsku. Výnos tridsaťročného japonského štátneho dlhopisu vzrástol na rekordných 4,2 % a desaťročný výnos dosiahol 2,8 %, čo je najvyššia úroveň od roku 1996. Situáciu zhoršili správy, že japonská vláda pravdepodobne vydá nový dlh kvôli dodatočnému rozpočtu na zmiernenie ekonomických dopadov vojny.
Investorov znervóznili aj posledné inflačné dáta. Spotrebiteľské aj výrobné ceny v USA rástli viac, než sa čakalo, a podobný vývoj bolo vidieť aj v ďalších veľkých ekonomikách. Obavy z inflácie tak už nie sú iba teoretické, ale začínajú sa premietať aj do tvrdých dát. Veľké očakávania boli spojené aj so summitom Donalda Trumpa a Si Ťin-pchinga. Trh dúfal, že rokovania prinesú posun v snahe ukončiť vojnu v Iráne, to sa však nestalo. Výsledkom je pokračujúca neistota, drahá ropa a tlak na dlhopisové trhy.
Graf TNOTE (H1)
Zdroj: xStation05
