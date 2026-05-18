Teplé počasie v USA podporuje rast zemného plynu 🌡️📈

Najnovší 8–14-dňový teplotný výhľad pre USA ukazuje prevahu nadpriemerných teplôt naprieč väčšinou krajiny v období od 25. do 31. mája 2026. Najvyššia pravdepodobnosť teplejšieho počasia je viditeľná najmä na Stredozápade, v oblasti Veľkých jazier, severných Plains a v časti východného pobrežia. Tento výhľad môže byť pre trh so zemným plynom dôležitý. Vyššie teploty zvyčajne zvyšujú spotrebu elektriny pre klimatizácie, a tým aj dopyt po plyne v energetike.
Zdroj: NOAA
Chladnejšie podmienky sa naopak očakávajú najmä na Aljaške. Časť severozápadu USA a oblasť Texasu vykazujú skôr normálny teplotný výhľad. Celkovo však mapa ukazuje, že hlavná časť Spojených štátov vstupuje do obdobia s teplotným profilom, ktorý môže podporovať zvýšený dopyt po energiách.
Z fundamentálneho pohľadu tak počasie začína hrať v prospech kupcov. Ak sa teplejší výhľad potvrdí aj v ďalších predpovediach, môže to posilniť očakávania vyššej spotreby plynu na začiatku letnej sezóny. To by mohlo prispieť k udržaniu pozitívneho sentimentu na trhu.
Graf NATGAS (H1)
Cena zemného plynu výrazne posilnila a aktuálne sa pohybuje v blízkosti dôležitej rezistenčnej zóny okolo 3,036–3,082 USD. Trh sa po predchádzajúcej konsolidácii dostal do silného rastového pohybu. Postupne vytvára vyššie minimá aj vyššie maximá, čo potvrdzuje zlepšujúce sa technické nastavenie.
Cena sa aktuálne nachádza nad kĺzavými priemermi. Konkrétne nad EMA 50 na úrovni 2,941 USD aj nad SMA 100 na úrovni 2,894 USD. To naznačuje, že krátkodobé momentum zostáva na strane kupcov. Rast bol navyše sprevádzaný postupným zrýchlením ceny smerom k hornej hrane rezistencie, kde sa teraz rozhoduje o ďalšom smere trhu.
Williams %R sa nachádza v hornej časti pásma. To ukazuje na silný nákupný tlak, zároveň však upozorňuje na možnosť krátkodobého prehriatia. Momentum sa drží v pozitívnych hodnotách a potvrdzuje, že kupci majú stále prevahu. Kľúčové teraz bude, či cena dokáže preraziť nad oblasť 3,08 USD. Ak áno, mohol by sa otvoriť priestor na ďalší rast smerom k vyšším cenovým úrovniam.
Ak však trh na rezistencii narazí a nedokáže ju prekonať, môže prísť krátkodobé vyberanie ziskov. Najbližšia technická podpora sa nachádza okolo 2,94 USD, kde leží EMA 50. Dôležitejšia podporná oblasť je potom okolo 2,89 USD, teda v blízkosti SMA 100. Udržanie ceny nad týmito priemermi by aj naďalej podporovalo pozitívny scenár.
Zdroj: xStation5
