Graf dňa: Blíži sa jen k bodu zlomu?

USDJPY zostáva v centre pozornosti globálneho menového trhu, pričom jeho vývoj je čoraz viac ovplyvňovaný nielen makroekonomickými fundamentmi, ale aj rastúcim politickým rizikom. Ako sa kurz približuje k psychologickej hranici 160, trh začína túto úroveň vnímať skôr ako možnú hranicu tolerancie japonských úradov než len ako ďalší bod na grafe. Diskusia o ďalšom smerovom pohybe tak prestáva byť čisto fundamentálna a čoraz viac sa sústreďuje na to, či a kedy by mohla prísť reakcia zo strany japonského ministerstva financií.
Zdroj: xStation5
Čo dnes ovplyvňuje USDJPY?
Rastúce riziko intervencie v oblasti 160
Ako sa USDJPY približuje k úrovni 160, citlivosť trhu na možnú menovú intervenciu zreteľne rastie. Táto hranica je všeobecne vnímaná ako bod, kde by japonské úrady mohli zasiahnuť, či už priamymi operáciami na trhu, alebo silným verbálnym varovaním. Historické skúsenosti naznačujú, že takéto prostredie môže vyvolať prudké a asymetrické trhové reakcie, pretože špekulatívne pozície postavené na slabosti jenu sa stávajú zraniteľnými voči rýchlemu uzatváraniu, keď sa objavia signály možnej intervencie.
Bank of Japan medzi inflačnými tlakmi a rizikami pre rast
Zároveň zostáva Bank of Japan kľúčovou časťou celej skladačky. Na jednej strane pretrvávajúca inflácia podporuje argument pre postupnú normalizáciu menovej politiky. Na druhej strane rastúce obavy zo spomaľovania ekonomiky a vznikajúcich rizík pripomínajúcich stagfláciu naďalej zaťažujú výhľad menovej politiky. Výsledkom je, že BoJ zostáva opatrná a vyhýba sa záväzku k agresívnejšiemu sprísňovaniu politiky, čo obmedzuje posilňovanie jenu a udržiava neistotu ohľadom budúceho smerovania menovej politiky.
Úrokový diferenciál ako hlavný motor trendu
Napriek rastúcej volatilite okolo kľúčových úrovní zostáva hlavným štrukturálnym faktorom široký rozdiel v úrokových sadzbách medzi USA a Japonskom. Tento rozdiel naďalej podporuje silu amerického dolára a udržiava atraktivitu stratégií carry trade. Účastníci trhu si však čoraz viac uvedomujú, že takéto prostredie môže pretrvávať dlhší čas bez toho, aby bolo stabilné, najmä keď sa USDJPY približuje k úrovniam vnímaným ako citlivé z pohľadu intervenčného rizika.
Úloha ropy a oblasti Perzského zálivu pre Japonsko
Často podceňovaným faktorom v širšom obraze USDJPY je trh s ropou a závislosť Japonska od dovozu energií z oblasti Perzského zálivu. Ako ekonomika výrazne závislá od dovozu je Japonsko mimoriadne citlivé na výkyvy cien ropy, pričom vyššie náklady na energie priamo zhoršujú jeho obchodné podmienky a zvyšujú domáce inflačné tlaky. V tomto kontexte môže mať vývoj na Blízkom východe a produkčná politika OPEC významný vplyv nielen na vonkajšiu bilanciu Japonska, ale aj na očakávania týkajúce sa politiky Bank of Japan.
Rastúce ceny ropy z oblasti Perzského zálivu pôsobia na Japonsko ako dodatočná inflačná sila. V takomto prostredí devízový trh čoraz viac zohľadňuje nielen úrokový diferenciál, ale aj externé nákladové šoky, ktoré môžu ovplyvniť tempo normalizácie menovej politiky a širší výhľad pre jen.
Kľúčové závery: Trh definovaný hranicami a rizikom udalostí
Celkovo sa USDJPY nachádza vo fáze, keď tradičné fundamentálne faktory stále podporujú vyššie úrovne, no ich vplyv je čoraz viac vyvažovaný politickým rizikom a možnosťou intervencie. Trh sa tak prestáva riadiť len smerovým trendom a čoraz viac prechádza do režimu pohybu v pásme a reakcie na konkrétne udalosti, kde dominantnú úlohu zohráva asymetria rizík a náhle zmeny volatility.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.