Graf dňa 🚩 EURUSD masívne stráca. Čo čaká menový pár? (24.06.2026)

Americký dolár je v posledných dňoch veľmi silný a jastrabíe revízie prognóz členov Federálneho rezervného systému sa ukázali ako priama príčina poklesov na hlavnom globálnom menovom páre. Tieto poklesy nastali napriek tomu, že Európska centrálna banka na poslednom zasadnutí rozhodla o zvýšení úrokových sadzieb o 25 bázických bodov. Zdá sa, že pohyb na EURUSD dnes neurčujú len očakávania týkajúce sa budúcich menových rozhodnutí. Dôležitý je rozdiel medzi dynamikou americkej ekonomiky, kde všetky kľúčové údaje ISM, PMI či NFP poukazujú na pomerne solídny hospodársky rast, a eurozónou, kde prevláda „stabilná stagnácia". Na európskom kontinente sa riziká zdajú byť orientované smerom nadol, čo vyplýva z porúch na energetickom trhu a zo slabosti priemyslu, ktorý zostáva dôležitou zložkou rastu v Európe.
Graf EURUSD (interval D1, H1)
Eurodolár klesá do oblasti 1,135, čím sa trend obracia na klesajúci. Voči 200-sednicovému exponenciálnemu priemeru EMA200 (červená línia) pár stráca veľmi výrazne — tento odpor sa nachádza v blízkosti úrovne 1,16 a je podložený dôležitými cenovými reakciami. Pár má za sebou prakticky 5 klesajúcich sedníc po sebe a najväčším katalyzátorom výpredaja boli zmeny prognóz Fedu smerom k jastrabejším postojom.
Zdroj: xStation5
Pri pohľade na hodinový interval vidíme, že pár v súčasnosti 1:1 opakuje predchádzajúcu korekciu, no otvorenou otázkou zostáva, či silný klesajúci impulz oslabie. Ak by k tomu malo dôjsť, výpredaj by sa mohol v blízkosti aktuálnych úrovní spomaliť a pár by sa mohol odraziť smerom k 1,14, kde prebieha exponenciálny 50-periódový priemer EMA50 (oranžová línia).
Zdroj: xStation5
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