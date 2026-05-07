Graf dňa: EURUSD rastie, ale stále ide o hru očakávaní, nie o trend

V dnešnej seanse EUR/USD posilňuje okolo úrovne 1,17, pohyb však nie je ťahaný jedným dominantným faktorom. Odráža skôr kombináciu viacerých súbežných impulzov, vrátane ponechania sadzieb bez zmeny zo strany Fedu aj ECB, zlepšujúceho sa sentimentu spojeného s možnou deeskaláciou napätia okolo Iránu a silnejších než očakávaných nemeckých priemyselných dát.
Je dôležité zdôrazniť, že súčasné posilnenie vyzerá skôr ako precenenie očakávaní než ako trvalá zmena fundamentálneho nastavenia.
Zdroj: xStation5
Čo formuje cenový vývoj EUR/USD?
Fed drží sadzby bez zmeny, ale trh už započítava ich znižovanie
Federálny rezervný systém ponechal úrokové sadzby bez zmeny a zároveň signalizoval postupné spomaľovanie ekonomického momenta a rastúcu citlivosť trhu práce. Inflácia v USA však stále nie je plne pod kontrolou, najmä v službách a v jadrovej inflácii, kde cenové tlaky zostávajú pretrvávajúce. Napriek tomu trhy čoraz viac započítavajú budúce znižovanie sadzieb. Nejde ani tak o reakciu na rýchlo klesajúcu infláciu, ale skôr o reakciu na možné oslabenie ekonomickej aktivity. Tento scenár znižuje atraktivitu amerického dolára a postupne podporuje EUR/USD cez očakávania užšieho úrokového diferenciálu.
ECB zostáva opatrná, bez automatickej cesty k zvyšovaniu sadzieb
Európska centrálna banka tiež ponechala sadzby bez zmeny a zachovala opatrnú komunikáciu závislú od dát. Niektoré výhľady síce stále pripúšťajú ďalšie sprísnenie, dominantný pohľad však zostáva skôr v znamení stabilizácie a rozhodovania podľa inflácie než agresívneho cyklu zvyšovania sadzieb. Zlepšujúce sa dáta z reálnej ekonomiky, najmä z Nemecka, zároveň obmedzujú skoršie očakávania hlbšieho spomalenia v eurozóne. To podporuje jednotnú menu skôr cez kanál ekonomickej aktivity než iba cez očakávania menovej politiky.
Geopolitika a nádeje na dohodu s Iránom
Správy o možnej deeskalácii napätia okolo Iránu zlepšujú globálny rizikový sentiment. Pokles geopolitickej rizikovej prémie znižuje dopyt po americkom dolári ako tradičnej bezpečnej mene a zároveň prospieva rizikovo citlivým aktívam, ako je euro. Potenciálne zmiernenie napätia na Blízkom východe navyše znižuje tlak na ceny energií. To by v strednodobom horizonte mohlo obmedziť inflačné tlaky a posilniť očakávania uvoľnenejšieho postoja Fedu.
Nemecko prekvapuje pozitívne a zlepšuje európsky sentiment
Silnejšie než očakávané nemecké priemyselné dáta sú dôležitým prvkom dnešného trhového obrazu. Na pozadí skorších obáv zo stagnácie v Európe tieto dáta pomáhajú stabilizovať vnímanie eurozóny. Euro tak už nie je čoraz viac vnímané iba optikou cyklickej slabosti, ale aj ako relatívne stabilná alternatíva k americkému doláru. Platí to najmä v prostredí meniacich sa očakávaní týkajúcich sa menovej politiky.
Čo ďalšie ovplyvňuje trh v pozadí
Okrem rozhodnutí centrálnych bánk a makroekonomických dát zostáva kľúčovým faktorom tempo zmien trhových očakávaní týkajúcich sa budúcej politiky Fedu a ECB. Trh sa aktuálne nachádza skôr vo fáze preceňovania než v plnom obrate ekonomického cyklu. To robí EUR/USD obzvlášť citlivým na prichádzajúce dáta a komunikáciu centrálnych bánk, ktoré môžu potvrdiť alebo spochybniť scenár rýchlejšieho uvoľňovania menovej politiky v USA v kombinácii s relatívne stabilnou politikou v Európe. V takomto prostredí môžu aj mierne pozitívne európske dáta krátkodobo podporovať euro. Udržateľnosť trendu však napokon bude závisieť od toho, či Fed skutočne zamieri k rozhodnejšiemu menovému uvoľneniu.
