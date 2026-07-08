Graf dňa: EURUSD v kliešťoch Fedu, ECB a Blízkeho východu

Stredajšia obchodná seansa na trhu EURUSD prebieha v znamení stretu troch kľúčových faktorov: očakávaní ohľadom budúcej politiky Federálneho rezervného systému, čoraz razantnejšieho postoja Európskej centrálnej banky a návratiacej sa rizikovej prémie spojenej s geopolitickou situáciou na Blízkom východe.
Trh sa momentálne nachádza v nezvyčajnom bode, keďže investori sa už nepýtajú výhradne na to, ktorá centrálna banka bude prísnejšia. Hlavnou otázkou sa stáva to, ako dlho Fed udrží súčasnú úrokovú hladinu a či bude ECB skutočne nútená pristúpiť k ďalším zvýšeniam sadzieb.
Dnešná publikácia zápisnice zo zasadnutia FOMC môže poskytnúť dôležité vodítka týkajúce sa budúceho smerovania americkej menovej politiky. Zároveň musí trh zohľadňovať vplyv geopolitických udalostí a rastu cien ropy, ktoré môžu opäť skomplikovať inflačnú situáciu na oboch stranách Atlantiku.
Zdroj: xStation5
Tri faktory, ktoré v súčasnosti formujú EURUSD
1. FOMC Minutes: trh hľadá odpovede ohľadom budúcich znížení sadzieb Fedu
Najdôležitejšou udalosťou dňa zostáva publikácia zápisnice z posledného zasadnutia Federálneho výboru pre voľný trh. Tentokrát sa trhy nesústreďujú výhradne na otázku, či Fed zostane reštriktívny. Oveľa dôležitejšia je odpoveď na otázku, kedy a za akých podmienok bude Federálny rezervný systém pripravený zmeniť smer politiky.
Trh určitý čas analyzuje možnosť budúcich znížení úrokových sadzieb v USA, avšak Fed musí zachovávať veľkú opatrnosť v komunikácii. Príliš rýchle naznačenie pripravenosti na uvoľnenie by mohlo byť vnímané ako predčasné víťazstvo nad infláciou a oslabilo by dôveryhodnosť centrálnej banky.
Osobitný význam má skutočnosť, že trh analyzuje prvé signály ohľadom komunikácie Fedu pod vedením Kevina Warsha. Nový šéf Federálneho rezervného systému sa nachádza v zložitom postavení — musí zohľadňovať trhové očakávania na nižšie úrokové sadzby, pričom zároveň nesmie vyslať signál, že boj s infláciou je ukončený.
Dnešná zápisnica môže ukázať, ako členovia FOMC hodnotia:
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pretrvávanie inflačných tlakov,
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odolnosť americkej ekonomiky,
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načasovanie prípadného začiatku cyklu znižovania sadzieb.
Ak dokument prejaví väčšiu opatrnosť voči znižovaniu sadzieb, dolár môže získať podporu. Ak naopak trh zápisnicu vyloží ako signál väčšej pripravenosti Fedu na uvoľnenie politiky, tlak na americkú menu môže vzrásť.
2. ECB zostáva jastrabí a poskytuje oporu euru
Na druhej strane Atlantiku vyzerá situácia v súčasnosti inak.
Európska centrálna banka po júnovom zvýšení úrokových sadzieb o 25 bázických bodov zostáva sústredená na riziká spojené s pretrvávajúcimi inflačnými tlakmi. Trh čoraz viac zohľadňuje scenár, v ktorom by sa ECB mohla rozhodnúť uskutočniť ešte jeden krok nahor v priebehu tohto roka.
Ide o podstatnú zmenu v porovnaní s predchádzajúcim obdobím, keď boli hlavnou témou pre euro obavy z hospodárskeho spomalenia a možnosť zmierňovania menovej politiky. V súčasnosti musia trhy brať do úvahy, že pretrvávajúca inflácia — najmä v sektore služieb — a potenciálny rast cien energií môžu prinútiť ECB k ďalšiemu udržiavaniu reštriktívneho postoja.
Pre EURUSD to znamená výraznú oporu. Aj keď dolár zostane silný vďaka hospodárskej prevahe USA a štatútu bezpečného prístavu, euro dostáva argument v podobe výhľadu vyšších úrokových sadzieb v eurozóne.
3. Eskalácia napätia medzi USA a Iránom a návrat dôležitosti ropného trhu
Jedným z najvýznamnejších nových impulzov pre globálne trhy zostáva situácia na Blízkom východe. Nárast napätia medzi Spojenými štátmi a Iránom a obavy z obmedzenia iránskeho ropného exportu zvýšili riziko výpadkov na strane ponuky suroviny.
Reakciou trhu bol rast cien ropy Brent aj WTI a investori začali opäť zohľadňovať možnosť dlhšieho pretrvávanie vyššej inflácie. Vplyv tohto faktora na EURUSD je však nejednoznačný.
Na jednej strane geopolitická neistota tradične podporuje dolár ako bezpečný prístav. V obdobiach zvýšenej averzie k riziku investori často smerujú kapitál do americkej meny. Na druhej strane vyššie ceny energií zvyšujú inflačné tlaky a komplikujú rozhodovanie centrálnych bánk. Obzvlášť citlivá na rast nákladov dovozu surovín zostáva ekonomika eurozóny.
Ak ceny ropy opäť vzrastú na vyššie úrovne, trh môže začať opätovne oceňovať riziko udržiavania prísnejšej menovej politiky zo strany Fedu aj ECB.
EURUSD: trh čaká na rozhodnutie v súboji medzi Fedom a ECB
Súčasná situácia na hlavnom menovom páre je výsledkom stretu troch rôznych naratívov:
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Fed — trh sa pokúša určiť načasovanie prípadného začiatku znižovania úrokových sadzieb,
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ECB — investori oceňujú možnosť ďalšieho sprísňovania menovej politiky,
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Blízky východ a ropa — faktor zvyšujúci inflačnú neistotu a volatilitu.
V takomto prostredí zostáva EURUSD obzvlášť náchylný na prudké pohyby, keďže každá nová informácia môže zmeniť očakávania týkajúce sa rozdielu medzi politikami oboch centrálnych bánk.
Kľúčovým reakčným kanálom zostanú aj výnosy dlhopisov. Ich rast v USA môže podporovať dolár prostredníctvom preceňovania vyšších nákladov financovania, zatiaľ čo pokles výnosov môže zvyšovať tlak na americkú menu.
Kľúčové závery
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Dnešná zápisnica FOMC môže byť najdôležitejšou udalosťou pre trh s dolárom.
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Fed sa nachádza v bode, v ktorom investori analyzujú nie toľko možnosť ďalších zvýšení sadzieb, ako skôr načasovanie prípadného začiatku ich znižovania.
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Kevin Warsh musí balansovať medzi trhovými očakávaniami na miernejšiu politiku a potrebou udržať dôveryhodnosť v boji s infláciou.
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ECB zostáva výraznou oporou pre euro vďaka očakávaniam ďalšieho zvýšenia sadzieb v tomto roku.
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Eskalácia napätia na Blízkom východe a rast cien ropy môžu opäť zvýšiť inflačné tlaky.
EURUSD teda zostáva v bode, v ktorom smer trhu môže byť určený jednou kľúčovou otázkou: či sa skôr zmení politika Fedu, alebo bude ECB nútená pokračovať v boji s infláciou.
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