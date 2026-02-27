Graf dňa: EURUSD v konsolidácii pred makrodátami z Európy a USA

Menový pár EUR/USD sa aktuálne obchoduje okolo úrovne 1,1793. Trh vykazuje miernu volatilitu a reaguje na najnovšie makroekonomické dáta z Európy a na nadchádzajúce zverejnenie amerického PPI. Pár zostáva v konsolidácii, keďže impulzy z inflačných dát a signály menovej politiky sú zatiaľ príliš obmedzené na vyvolanie rozhodného prelomenia. Investori zostávajú opatrní a sledujú jednak sentiment risk-off, ako aj očakávania týkajúce sa ďalších rozhodnutí zo strany ECB a Fedu.
Zdroj: xStation5
Čo dnes ovplyvňuje EUR/USD?
Inflácia a HDP v Európe
Dnes boli zverejnené predbežné údaje o spotrebiteľskej inflácii z Francúzska a Španielska. Vo Francúzsku CPI vzrástol o 0,7 % medzimesačne a 1,0 % medziročne vo februári, zatiaľ čo HICP stúpol o 0,8 % m/m a 1,1 % y/y, nad očakávania trhu, čo naznačuje mierne zrýchlenie cenových tlakov. V Španielsku CPI vzrástol o 2,3 % y/y a HICP o 2,5 % y/y, taktiež nad očakávania.
Francúzsky HDP za 4. štvrťrok dosiahol 0,2 % q/q, pričom spotrebiteľské výdavky vzrástli o 0,5 % m/m, čo potvrdzuje stabilný, hoci mierny hospodársky rast.
V Nemecku trh očakáva oficiálne údaje HICP a CPI o 14:00. Skoršie dáta z jednotlivých spolkových krajín naznačujú mierne spomalenie cenových tlakov, pričom medziročná inflácia sa drží okolo 2,1 % y/y, čo udržiava euro v pásme miernej podpory pred prípadnou reakciou ECB.
PPI a situácia v USA
Americký index cien výrobcov (PPI) bude zverejnený o 14:30. Prognózy naznačujú spomalenie medzimesačného rastu na +0,3 % m/m z predchádzajúcich +0,5 %, pričom medziročné tempo sa očakáva okolo +2,6 % y/y. Ak budú údaje v súlade s očakávaniami alebo slabšie, dolár by mohol oslabiť, čo by podporilo EUR/USD. Naopak, vyššie než očakávané dáta by mohli dolár posilniť.
Sentiment risk-off a reakcie trhu
Napriek miernemu posilneniu eura voči doláru zostávajú trhy opatrné pred kľúčovými zverejneniami z Nemecka a USA. EUR/USD sa naďalej obchoduje v konsolidácii okolo 1,1793, pričom krátkodobé výkyvy sú obmedzené.
Očakávania ohľadom Fedu a ECB
Trhy počítajú s relatívnou nezávislosťou nového predsedu Fedu a očakávajú, že úrokové sadzby nebudú znižované náhle. To poskytuje doláru určitú podporu, no zároveň obmedzuje prudké pohyby na trhu vrátane výrazného posilnenia USD voči euru. Stabilná inflácia a údaje o HDP v Európe medzitým naznačujú, že ECB bude pokračovať v opatrnom prístupe k úpravám úrokových sadzieb.
