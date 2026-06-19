Graf dňa: GBPCHF sa odráža po oživení maloobchodných tržieb 🇬🇧 📈 (19.06.2026)

Britská libra na konci týždňa znovu získava momentum vďaka silnejším než očakávaným ekonomickým dátam zo Spojeného kráľovstva. Prekvapivo silné oživenie maloobchodných tržieb úspešne zastavilo široký pokles sterlingu voči väčšine mien G10. Zotavenie vedie pár GBP/CHF, ktorý čisto prerazil nad kľúčové kĺzavé priemery a potvrdil silnú pozíciu libry naprieč Európou počas tohto piatka.
GBPCHF vykazuje býčí výhľad a po nájdení podpory v blízkosti 38,2% Fibonacciho úrovne sa pevne odrazil na 1,0651. Pár sa obchoduje čisto nad svojimi 10-, 30- a 100-dňovými EMA, čím udržiava rastový trend. S ukazovateľom RSI na úrovni 56,7 zostáva dostatok priestoru na ďalší rast smerom k nedávnym lokálnym maximám. Zdroj: xStation5
Čo dnes poháňa GBPCHF?
- Maloobchodné tržby pozitívne prekvapili: Vďaka tretiemu najteplejšiemu máju v histórii meraní a maloobchodným akciám vzrástli objemy britských maloobchodných tržieb v máji 2026 o 1,2 % po poklese o 1,0 % v apríli. Tento rast výrazne prekonal očakávania ekonómov a medziročne sa tržby zvýšili o 3,2 %. Obzvlášť dobre si viedli obchodné domy a internetové obchody, čo zvýšilo podiel online predajov na 28,8 %. Celkové objemy však stále zostávajú 0,4 % pod úrovňami z predpandemického februára 2020.
- Krehká udržateľnosť trendu: Za tri mesiace do mája 2026 objemy tržieb mierne vzrástli o 0,4 %, podporené silným dopytom po technologických produktoch a outdoorovom vybavení. Dlhodobá spotrebiteľská dôvera však zostáva krehká. Spotrebitelia sú opatrní pri väčších nákupoch pre tlaky spojené so životnými nákladmi a geopolitickú neistotu okolo konfliktu v Iráne. Veľké supermarketové reťazce ako Tesco a Morrisons už upozornili na zreteľné spomalenie rastu tržieb od začiatku tohto konfliktu.
- Burnhamov bod obratu: Presvedčivé parlamentné víťazstvo starostu širšieho Manchestru Andyho Burnhama v Makerfielde otvorilo cestu k potenciálnej výzve voči veľmi nepopulárnemu premiérovi Keirovi Starmerovi, čo hrozí novou politickou nestabilitou v Spojenom kráľovstve. Burnham, vnímaný ako možný budúci premiér a silno podporovaný členmi strany, svojím víťazstvom výrazne oslabil Starmera, ktorý už čelí výzvam na rezignáciu od štvrtiny svojich zákonodarcov. Tým sa otvára priestor pre zásadný súboj o budúce smerovanie labouristickej vlády.
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