Graf dňa: Je USDJPY v stabilnom trende, alebo v bode obratu? 💡

USDJPY sa dnes ráno obchoduje mierne nižšie na 162,70 (-0,15 %) po tom, čo dosiahol nové viacročné maximá okolo 163. Trh čaká na kľúčovú správu z amerického trhu práce.
Kontext dnešných údajov NFP
Dnešná júnová správa NFP je hlavným katalyzátorom dňa. Konsenzus očakáva výrazné spomalenie na približne 110 000 pracovných miest po prekvapivo silnom májovom údaji 172 000. Miera nezamestnanosti by mala zostať stabilná na 4,3 % a rast miezd by mal zrýchliť na 3,5 % r/r. Trh sa snaží vyhodnotiť, či májový nárast predstavoval skutočné oživenie trhu práce, alebo iba jednorazový efekt vrátane majstrovstiev sveta v USA. Rast zamestnanosti tento rok v priemere presahuje 80 000, čo podporuje scenár odolného trhu práce. CBA varuje, že ďalšie pozitívne prekvapenie by mohlo posunúť USDJPY smerom k 165 a otestovať odhodlanie japonských úradov brániť jen. Slabý údaj pod 70 000–90 000 by naopak zmiernil tlak na Fed, aby zostal jastrabí, a mohol by pri páre vyvolať korekciu smerom nadol.
Technická analýza
Cena s dynamikou prerazila kľúčové úrovne rezistencie na 159,52 a 160,52 JPY. Jasne sa posunula nad 50-dňovú EMA (160,29), 100-dňovú EMA (159,21) aj 200-dňovú EMA (157,31), čo potvrdzuje silný uptrend. RSI na úrovni 71,8–76,2 však na dennom grafe signalizuje prekúpené podmienky. Historicky to často predchádzalo krátkodobým konsolidáciám alebo korekciám, najmä v blízkosti viacročných maxím. Trend zostáva jasne býčí pre dolár a medvedí pre jen. Pásmo 162–163 zároveň predstavuje oblasť zvýšeného rizika menovej intervencie zo strany japonských úradov. Zdroj: xStation
Krátky pohľad na údaje z Japonska
Bank of Japan v júni zvýšila svoju základnú sadzbu na 1,0 %, čo je najvyššia úroveň za 31 rokov. Trh však neočakáva ďalšie zvýšenie skôr než v období október–december 2026, hoci približne 90 % ekonómov predpokladá ešte jedno zvýšenie do decembra. Toto pomalé tempo normalizácie menovej politiky BoJ spolu s jastrabím postojom Fed je hlavným štrukturálnym dôvodom, prečo zostáva úrokový diferenciál medzi USA a Japonskom široký. Zároveň podporuje dlhodobý klesajúci trend jenu. Verbálne intervencie japonských predstaviteľov zatiaľ tento trend nedokázali trvalo zvrátiť.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Investovanie do mien
- Forexový broker: Ako začať cestu na menových trhoch
- Forex a trh s úrokovými sadzbami
Články:
🚨Dážď v Brazílii poslal kávu na najvyššie ceny za 3 mesiace☔☕
Pokles výnosov desaťročných dlhopisov: USA, eurozóna a špecifické faktory v ČR
Ekonomický kalendár: Pošlú dnešné údaje NFP Wall Street prudko nadol❓
Denné zhrnutie: Rotácia na Wall Street – Dow Jones rastie, zatiaľ čo AI sektor počíta straty
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.