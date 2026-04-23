Graf dňa: Kam smeruje jen v tieni Hormuzského prielivu a BoJ?

- USDJPY zostáva v prostredí vysokej volatility, kde smer pohybu súčasne určujú makroekonomické dáta, geopolitický vývoj a politika centrálnych bánk.
- Geopolitické napätie, vrátane situácie v Hormuzskom prielive, zvyšuje globálnu averziu k riziku.
- Japonské makrodáta, najmä PMI, ukazujú na postupné zlepšovanie ekonomiky a podporujú argumenty pre ďalšiu normalizáciu politiky BoJ.
- Inflácia (CPI) zostáva kľúčovým krátkodobým katalyzátorom pre očakávania týkajúce sa BoJ aj pre smer jenu.
- Politika BoJ sa stáva čoraz dôležitejším zdrojom volatility, pričom aj malé zmeny v komunikácii môžu trhom výrazne pohnúť.
- Rozdiel v úrokových sadzbách medzi USA a Japonskom zostáva hlavným štrukturálnym faktorom pre USD/JPY a jeho možné zúženie by mohlo zmeniť strednodobú dynamiku.
- Úroveň 160 predstavuje výraznú psychologickú aj politickú bariéru, čo zvyšuje riziko intervencie alebo slovného zásahu zo strany japonských úradov.
- Trh zostáva vo fáze, ktorej dominujú očakávania a naratívy, čo podporuje prudké, no často iba krátkodobé cenové pohyby.
Menový pár USDJPY sa naďalej obchoduje v prostredí zvýšenej neistoty, kde cenový vývoj súčasne ovplyvňujú geopolitické faktory, makroekonomické dáta aj rastúce očakávania týkajúce sa politiky Bank of Japan. Trh sa pohybuje okolo kľúčových technických úrovní, pričom osobitná pozornosť sa sústreďuje na oblasť 160, ktorá je dlhodobo bránená a všeobecne vnímaná ako významná psychologická bariéra aj ako možné pásmo pre intervenciu japonských úradov. O to dôležitejšia je otázka, či bude táto úroveň napokon prelomená, a ak áno, za akých podmienok a v akom časovom horizonte. Súčasnú dynamiku určujú globálne geopolitické napätie, ako aj silnejúca debata o možnej normalizácii menovej politiky v Japonsku.
Zdroj: xStation5
Čo ovplyvňuje vývoj USDJPY?
Geopolitika a Hormuzský prieliv ako zdroj globálnej averzie k riziku
Jedným z kľúčových faktorov, ktoré ovplyvňujú náladu na trhu, zostáva geopolitické napätie v regiónoch dôležitých pre globálnu prepravu energií, ako je Hormuzský prieliv. Trh veľmi citlivo reaguje na akékoľvek riziko narušenia tokov ropy a plynu, čo vedie k rastu cien energií a vyššej volatilite.
Japonsko je silno závislé od dovozu energií, ktoré z veľkej časti pochádzajú z oblasti Perzského zálivu. Rast cien ropy a plynu preto zhoršuje obchodnú bilanciu Japonska a zvyšuje tlaky na dovážanú infláciu. Predĺžené napätie v oblasti Hormuzu tak nemusí jen nevyhnutne podporovať. Naopak, má tendenciu ho oslabovať. V tomto kontexte geopolitika neposkytuje páru USD/JPY jednoznačný smerový signál, ale skôr posilňuje tlak na rast páru a zároveň zvyšuje celkovú volatilitu.
Japonské makrodáta a signály z PMI
V poslednom období priťahujú väčšiu pozornosť japonské dáta PMI, ktoré ukazujú postupné zlepšovanie ekonomickej aktivity. Zatiaľ síce nejde o silný rastový trend, no známky stabilizácie v spracovateľskom priemysle aj v službách zvyšujú pravdepodobnosť, že Bank of Japan bude mať väčší priestor pokračovať v normalizácii menovej politiky.
Pre forexový trh je to dôležité, pretože jen zostáva už dlhé roky pod tlakom pre mimoriadne uvoľnené menové podmienky. Aj malé zmeny v tejto oblasti tak môžu mať významný dopad na globálne kapitálové toky.
Inflácia (CPI) ako kľúčový katalyzátor pre BoJ
Jedným z najdôležitejších krátkodobých faktorov zostávajú japonské dáta CPI, ktoré zohrávajú zásadnú úlohu pri formovaní očakávaní týkajúcich sa ďalších krokov Bank of Japan. Ak inflácia zostane nad cieľom 2 %, trhy budú čoraz viac započítavať možnosť ďalšieho zvýšenia sadzieb alebo aspoň jastrabieho tónu v komunikácii centrálnej banky. V takomto scenári silnie tlak na posilnenie jenu.
Naopak slabšie inflačné dáta posilňujú očakávania, že mimoriadne uvoľnená politika zostane v platnosti dlhšie, čo podporuje ďalšie oslabovanie jenu voči doláru.
Politika Bank of Japan a rozdiel v úrokových sadzbách
Kľúčovým strednodobým a dlhodobým faktorom zostáva politika Bank of Japan, ktorá sa postupne vzďaľuje od svojho dlhodobého režimu mimoriadne nízkych úrokových sadzieb a kontroly výnosovej krivky. Hoci je tento proces pomalý, jeho smer je pre trhy veľmi významný.
Pár USDJPY je obzvlášť citlivý na rozdiel v úrokových sadzbách medzi USA a Japonskom, ktorý je už dlhé roky hlavným dôvodom slabosti jenu prostredníctvom stratégií carry trade. Akékoľvek zúženie tohto rozdielu by mohlo vyvolať výrazné kapitálové toky a viesť k zmene strednodobého trendu.
Úroveň 160 a riziko intervencie
Úroveň 160 na páre USDJPY zostáva kľúčovým referenčným bodom, a to z technického aj politického hľadiska. Historicky boli hodnoty v tejto oblasti opakovane označované ako zóny zvýšenej pozornosti japonských úradov voči nadmernej volatilite na devízovom trhu.
Trhy preto čoraz viac započítavajú riziko intervencie zo strany japonského ministerstva financií, či už vo forme slovných varovaní, alebo priamych operácií na devízovom trhu. Takéto intervencie zvyčajne vedú k prudkému, no často iba krátkodobému posilneniu jenu.
