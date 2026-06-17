Graf dňa: Nová éra vo Fed a jastrabí tieň ECB. EURUSD v bode obratu

EURUSD vstupuje do dnešnej seansy vo výrazne napätej, no zároveň trochu nejednotnej atmosfére, v ktorej trhu chýba jeden dominantný príbeh. Na jednej strane už investori vyhliadajú večer a rozhodnutie Fed, ktoré by mohlo nastaviť smer pre americký dolár v najbližších týždňoch. Na druhej strane sa Európa odmieta stiahnuť do úzadia, keďže čerstvé inflačné dáta opäť ukazujú, že príbeh ECB a jej budúca reakcia na cenové tlaky zostávajú nevyriešené.
V praxi sa EURUSD obchoduje v prostredí, kde zatiaľ neprevzal kontrolu žiadny jasný príbeh. Účastníci trhu sa súčasne snažia oceniť Fed, ECB aj prehlbujúcu sa divergenciu medzi nimi, čo prirodzene zvyšuje volatilitu a znamená, že akýkoľvek nový impulz môže rýchlo zmeniť rovnováhu síl. V takomto nastavení sa menový pár stáva obzvlášť citlivým na zmeny očakávaní, najmä v deň plný dôležitých makroekonomických udalostí.
Zdroj: xStation5
Čo dnes poháňa EURUSD?
Debut Kevina Warsha a test kredibility Fed
Dnešné zasadnutie Fed má osobitný význam, pretože ide o prvé zasadnutie pod vedením Kevina Warsha. Trhy takmer plne očakávajú, že úrokové sadzby zostanú bez zmeny v pásme 3,50–3,75 %. Samotné rozhodnutie však nie je hlavným bodom pozornosti.
Oveľa dôležitejší bude tón komunikácie a to, ako nový predseda Fed načrtne budúci smer menovej politiky. Warsh preberá vedenie v čase, keď inflácia v USA zostáva setrvalá a ekonomika naďalej vykazuje relatívnu odolnosť, čo obmedzuje priestor na skorý cyklus uvoľňovania politiky.
Dnešné vyjadrenie tak môže byť smerovým signálom pre celý cyklus Fed. Aj jemný posun k jastrabejšiemu postoju by mohol posilniť americký dolár a zvýšiť tlak na pokles EURUSD.
Európa: inflácia v súlade s odhadmi, ale tlak pretrváva
Na európskej strane dnes dorazil finálny údaj májovej inflácie HICP. Hodnota 3,2 % r/r bola presne v súlade s konsenzom, čo pomáha stabilizovať krátkodobé trhové pozicovanie.
Širší obraz sa tým však nemení. Inflácia zostáva v porovnaní s minulým rokom zvýšená. Cenové tlaky tak zostávajú pevne v hľadáčiku ECB. Pozornosť sa naďalej sústreďuje najmä na pretrvávajúcu jadrovú infláciu a zložku služieb, ktoré stále neukazujú jasný dezinflačný trend.
ECB a rastúce riziko ďalšieho sprísnenia
Absencia pozitívneho prekvapenia v inflačných dátach necháva ECB v náročnej pozícii. Po nedávnom zvýšení sadzieb trhy opäť prehodnocujú, či je cyklus sprísňovania skutočne na konci.
Ak cenové tlaky v službách zostanú zvýšené a jadrová inflácia výraznejšie nepoľaví, Európska centrálna banka môže byť neskôr v tomto roku nútená k ďalšiemu kroku. Takýto scenár obmedzuje priestor na oslabenie eura a funguje ako dôležitá protiváha sily amerického dolára.
Trhový obraz: napätie medzi dvoma centrálnymi bankami
EURUSD zostáva trhom riadeným dvoma protichodnými príbehmi. Na jednej strane sa investori sústreďujú na Fed a jeho dopad na ocenenie amerického dolára. Na druhej strane pretrvávajúca inflácia v Európe ďalej podporuje opatrné očakávania voči ECB.
V tomto prostredí sú trhy veľmi citlivé na komunikáciu centrálnych bánk. Technická štruktúra cenového vývoja zároveň posilňuje dojem krehkej rovnováhy, ktorá je náchylná na prudké zmeny.
Kľúčové závery
- Dnešnú seansu na EURUSD formujú dve protichodné sily, ktoré sa do veľkej miery navzájom vyvažujú.
- Fed zostáva hlavným hybateľom amerického dolára a môže nastaviť tón pre nadchádzajúce obdobie.
- Európa ďalej čelí pretrvávajúcej inflácii bez jasných známok výraznejšieho zmiernenia.
- Trh zostáva vo vyčkávacom režime bez dominantného príbehu.
- Kľúčové rozuzlenie pravdepodobne príde až po večernom rozhodnutí Fed a tlačovej konferencii.
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