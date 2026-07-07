Graf dňa: Prinesie vstup SpaceX do Nasdaq 100 novú vlnu rastu? (07.07.2026)

Do jedného z najsledovanejších globálnych burzových indexov – Nasdaq 100 – vstupuje dnes SpaceX.
Čo to môže znamenať pre spoločnosť?
Na svete v súčasnosti existuje viac ako 200 investičných produktov viazaných na index Nasdaq 100. Veľká časť z nich sú fondy (ETF, investičné a poistné) – celkovo spravujú kapitál v objeme 600–800 miliárd dolárov. Ak k tomu pripočítame derivátové nástroje (okrem iného futures kontrakty a opcie), expozícia dosahuje 1,4 bilióna dolárov.
Uvedené fondy, ktoré kopírujú zloženie Nasdaq 100, budú nútené fyzicky nakúpiť akcie SpaceX, aby naďalej verne odrážali index. Odhaduje sa, že to vygeneruje pasívny dopyt na úrovni približne 4,3 miliardy dolárov.
Váha SpaceX v indexe však bude nízka
Pre spoločnosti s malým počtom akcií vo voľnom obehu (<33,3 %) sa ich váha v indexoch vypočítava na základe upravenej trhovej kapitalizácie. To znamená, že sa na jej výpočet berie menšia z dvoch hodnôt: celkový počet kótovaných akcií alebo maximálne trojnásobok akcií dostupných vo voľnom obehu.
Keďže SpaceX uvoľnil do voľného obehu iba 5 % akcií, jeho podiel v indexe bude momentálne nízky – okolo 0,8 %.
Nie je to zresztá jediný limit, ktorý Nasdaq 100 na spoločnosti ukladá
- Žiadna jednotlivá spoločnosť nesmie mať v indexe váhu väčšiu ako 24 %.
- Celková váha všetkých spoločností, ktorých podiel v indexe presahuje 2,5 %, nesmie byť väčšia ako 48 % celého indexu. Ak k tomu dôjde, váhy sa proporcionálne znížia na úroveň 40 %.
Pripomeňme, že SpaceX bol do indexu zaradený v procese fast-track.
Tradičný postup by od spoločnosti vyžadoval absolvovanie tzv. sezónovacej periódy, ktorá zvyčajne znamená nutnosť počkať od troch mesiacov až po jeden celý rok od burzového debutu, kým komitét indexu vôbec zváži kandidatúru firmy. Navyše tradičné pravidlá Nasdaq 100 prísne presadzovali požiadavku mať minimálne 10 % akcií vo voľnom obehu.
V súčasnosti sa sezónovacia perióda skrátila na iba 15 pracovných dní od debutu. Zároveň bolo zavedené pravidlo, že ak nová spoločnosť patrí do TOP 40 najväčších firiem celého indexu podľa celkovej trhovej kapitalizácie (prah činil približne 150 mld. USD, pričom SpaceX bol ohodnotený na takmer 2 bilióny), kritérium minimálneho voľného obehu sa neuplatňuje.
Podobnú úľavu SpaceX od S&P 500 nezískal. Index naďalej vyžaduje okrem iného plných 12 mesiacov od debutu a štyri po sebe idúce kvartály zakončené ziskom podľa prísnych pravidiel GAAP.
Technická analýza
Graf 1: SpaceX [M30] (12.06.2026 - 07.07.2026)
Zdroj: xStation, 07.07.2026
Po hlbokej korekčnej poklese po IPO (vrchol nad úrovňou 220) prešiel SpaceX do fázy horizontálnej konsolidácie. Cena akcie osciluje medzi 100-periodickým kĺzavým priemerom (SMA 100) a priemery SMA 50 a SMA 150. V poslednom čase sa výrazne splošťujú, čo potvrdzuje absenciu jasného smeru.
Indikátor RSI [14] sa pohybuje v pásme blízkemu osi rovnováhy (52,7). Absencia extrémnych hodnôt (prekúpenosti/prepredanosti) signalizuje trhové vyčkávanie a pripravenosť na prijatie nového momentového impulzu.
Krátkodobé oslabovanie predajného tlaku a prechod do bočného trendu sa odzrkadľuje aj v správaní indikátora MACD. Línia MACD a signálna línia sa pohybujú plynule, blízko nulovej úrovne, pričom stĺpce histogramu sa výrazne skrátili.
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