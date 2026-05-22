Graf dňa 🚨 Pšenica klesá po výraznom raste, keďže prognózy dažďov v USA zlepšujú výhľad

Trh s pšenicou nedávno vstúpil do fázy veľmi dynamického rastu po tom, čo americké ministerstvo poľnohospodárstva USDA zverejnilo mimoriadne slabé prognózy pre úrodu ozimnej pšenice v sezóne 2026/27. Rozsah revízií smerom nadol prekvapil aj najviac medvedích účastníkov trhu a vyvolal silnú rally na futures trhoch. Napriek tomu futures na pšenicu na burze CBOT v poslednom období opäť klesli pod úroveň 650.
- Na druhej strane podľa ADM Investor Services príchod zrážok do kľúčových pestovateľských oblastí USA do veľkej miery neutralizoval skoršie obavy zo sprísnenia ponuky obilnín. Potenciálny nákupný záujem z Číny je v súčasnosti viac než kompenzovaný zlepšujúcimi sa poveternostnými podmienkami naprieč Spojenými štátmi.
- Americké Climate Prediction Center (NOAA) predpovedá nadpriemerné zrážky v oblasti Great Plains počas najbližších 8 až 14 dní, čo zlepšuje výhľad úrody. AgResource medzitým uvádza, že veľkí špekulatívni obchodníci znižujú dlhú expozíciu pred víkendom a kvôli pokračujúcej politickej neistote.
Problémy s úrodou a špekulatívna aktivita?
Najväčším problémom zostáva katastrofálne počasie na juhu amerických plání. Mesiace sucha ťažko zasiahli regióny zodpovedné za produkciu tvrdej červenej ozimnej pšenice, najmä západný Kansas, východné Colorado a oblasť Panhandle. USDA odhaduje celkovú produkciu ozimnej pšenice v USA iba na 1,048 miliardy bušlov, čo znamená pokles o 25 % oproti predchádzajúcej sezóne a najnižšiu úroveň od roku 1965. Dôležité je, že prvotný odhad USDA bol približne o 160 miliónov bušlov nižší než priemerný odhad analytikov.
- Najtvrdšie bola zasiahnutá tvrdá červená ozimná pšenica. Produkcia v tomto segmente sa odhaduje na 514,8 milióna bušlov, čo predstavuje pokles až o 36 % medziročne. V Kansase, kľúčovom štáte pre produkciu pšenice v USA, USDA očakáva priemerné výnosy iba 37 bušlov na aker oproti 51 bušlom pred rokom.
- Trh reagoval na zhoršujúci sa stav úrody už od začiatku roka, ale májová správa USDA spustila poslednú vlnu rastu. Ak sa výhľad ponuky bude ďalej zhoršovať, trh sa môže pokúsiť predĺžiť býčí pohyb.
- Z fundamentálneho hľadiska získal trh podporu aj z globálnej bilancie ponuky a dopytu. USDA očakáva menšie úrody nielen v USA, ale aj u hlavných exportérov, ako sú Argentína, Austrália a Kanada. V dôsledku toho majú globálne zásoby pšenice klesnúť približne o 1,5 %, zatiaľ čo konečné zásoby v USA by mali klesnúť o 17 % na 775 miliónov bušlov, čo je najnižšia úroveň za 3 roky.
- Paradoxne však vyššie ceny začínajú znižovať konkurencieschopnosť americkej pšenice na exportných trhoch. Jarná rally vytlačila ceny americkej ozimnej pšenice výrazne nad ruské ponuky. USDA očakáva, že export americkej pšenice v sezóne 2026/27 klesne o 15 % z päťročných maxím zaznamenaných o sezónu skôr na 762 miliónov bušlov.
- Zároveň USDA odhaduje, že priemerná cena, ktorú dostanú americkí farmári, vzrastie na 6,50 USD za bušel. To je o 1,50 USD viac než v sezóne 2025/26. Pre producentov to vytvára atraktívne príležitosti na predaj.
Súčasné cenové pohyby sú do veľkej miery ťahané aktivitou špekulatívnych fondov. Mnoho fondov predtým držalo významné krátke pozície v pšenici a agresívne uzatváranie shortov môže vyvolať extrémne volatilný cenový vývoj. História však ukazuje, že rally na pšenici často pomerne rýchlo odznievajú, pretože fondy zvyčajne nie sú ochotné držať dlhé pozície dlhší čas.
WHEAT (D1 interval)
Zdroj: xStation5
Zdroj: NOAA
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie zlata Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
Články:
- Obchodovanie zlata – Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie striebra – Ako začať obchodovať so striebrom online?
- Obchodovanie ropy – ako investovať do ropy?
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
- Obchodovanie s kávou – investovanie do CFD na kávu
- História ťažby zlata
Podporí Trumpovo rozhodnutie vyslať ďalších 5 000 amerických vojakov do Poľska poľský akciový trh?
Slabé údaje o maloobchodných tržbách z Veľkej Británie 🔎 Čo čaká GBPUSD ďalej?
Ranné zhrnutie (22. 05. 2026) Nasdaq rastie a podporuje európske aj ázijské akcie
Denné zhrnutie: Návrh mierovej dohody dvíha trh
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.