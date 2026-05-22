Podporí Trumpovo rozhodnutie vyslať ďalších 5 000 amerických vojakov do Poľska poľský akciový trh?

Poľský akciový trh získal nový impulz. Futures kontrakt na W20 dnes pred otvorením hotovostnej seansy rastie približne o 0,8 %. Hoci akcie vo väčšine Európy dnes rastú, kľúčovým faktorom podporujúcim sentiment v Poľsku sa zdá byť rozhodnutie Donalda Trumpa vyslať do krajiny ďalších 5 000 amerických vojakov.
USA nedávno stiahli z Nemecka približne 5 000 vojakov. Zatiaľ však nie je jasné, či sa oznámenie týka práve týchto jednotiek, alebo úplne nového nasadenia. Neistota okolo tohto scenára pretrvávala niekoľko dní po tom, čo Pentagon pôvodne pozastavil plány rotácie vojakov týkajúce sa Poľska.
Podľa nového usporiadania by sa Poľsko stalo druhým najväčším hostiteľom americkej vojenskej prítomnosti v Európe. Nemecko v súčasnosti hostí približne 30 000 amerických vojakov, zatiaľ čo Taliansko približne 12 000 a Spojené kráľovstvo 10 000.
Pre globálnych investorov môže byť takéto rozhodnutie vnímané ako znak silného záväzku USA k obrane Poľska, pevných vzťahov vo vojenskej aliancii a dôležitej bezpečnostnej záruky pre krajinu. Ďalším krokom, ktorý by mohol výrazne zlepšiť sentiment, by bolo zriadenie stálej americkej vojenskej základne v Poľsku. Poľský prezident Karol Nawrocki už naznačil, že chce o tento krok usilovať počas rokovaní s Donaldom Trumpom. Napriek oznámeniu amerického prezidenta zatiaľ neboli zverejnené detaily týkajúce sa nasadenia ďalších 5 000 amerických vojakov.
W20 (H1 interval)
Zdroj: xStation5
