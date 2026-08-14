USA hrozia Iránu neobmedzenou námornou blokádou ⚠️

Spojené štáty sú podľa ministra obrany Petea Hegsetha schopné udržiavať námornú blokádu Iránu neobmedzene dlho. Washington zároveň pripravuje ďalšie ekonomické opatrenia proti Teheránu v čase, keď rokovania o prímerí stagnujú, priechod Hormuzským prielivom zostáva výrazne obmedzený a globálna ponuka ropy klesá.
Hegseth uviedol, že americké námorníctvo môže dlhodobú prítomnosť v oblasti zabezpečiť pravidelným striedaním plavidiel. Blokáda obmedzuje iránsku lodnú dopravu a prístup k jednému z hlavných zdrojov zahraničných príjmov krajiny.
Washington pripravuje ďalší ekonomický tlak
Americký minister financií Scott Bessent oznámil, že v priebehu budúceho týždňa majú byť predstavené ďalšie opatrenia zamerané na ekonomickú izoláciu Iránu. Podľa jeho slov má ísť o mimoriadne rozsiahly finančný tlak.
Washington sa tak zatiaľ prikláňa predovšetkým k ekonomickým nástrojom. Prezident Donald Trump síce opakovane pohrozil ďalšími vojenskými útokmi, doteraz sa však vyhol nasadeniu pozemných jednotiek alebo ďalším krokom, ktoré by konflikt výrazne eskalovali.
Doterajšie sankcie a blokáda však Teherán späť k rokovaciemu stolu nepriviedli. Perspektíva rýchleho ukončenia konfliktu preto zostáva obmedzená.
Hormuzský prieliv zostáva kľúčovým rizikom
Irán sa snaží na americký tlak reagovať prostredníctvom Hormuzského prielivu, ktorý patrí medzi najdôležitejšie energetické tepny sveta. Pred vypuknutím vojny cez neho prúdila približne pätina svetovej ropy a LNG.
Premávka sa medzitým dramaticky prepadla. V utorok prielivom preplávalo iba 8 lodí, zatiaľ čo pred vojnou sa denná premávka pohybovala okolo 130 až 140 plavidiel.
Napätie ďalej vzrástlo po útokoch na dve lode štátnej spoločnosti Abu Dhabi National Oil Company. Spojené arabské emiráty incident označili za iránsky útok. Akékoľvek ďalšie narušenie dopravy cez Hormuz tak môže rýchlo zvýšiť geopolitickú rizikovú prémiu v cenách energií.
Globálna ponuka ropy sa zmenšuje
Dôsledky konfliktu sa čoraz výraznejšie premietajú do fyzického trhu. Medzinárodná energetická agentúra teraz očakáva, že globálna ponuka ropy tento rok klesne o 4,3 milióna barelov denne, teda približne o 4 %. Ešte pred mesiacom pritom počítala s poklesom o 3,7 milióna barelov denne.
Ropa napriek tomu vo štvrtok oslabila o viac ako 2 %, keďže investori venovali väčšiu pozornosť slabšiemu výhľadu svetového dopytu a výraznému rastu amerických zásob. Trh sa tak dostáva medzi dva protichodné faktory – obmedzenú ponuku na jednej strane a obavy zo spomaľovania svetovej ekonomiky na strane druhej.
Situáciu navyše komplikujú správy o útoku jemenských Húsíov na rafinériu Saudi Aramco. Rozšírenie útokov na ďalšiu energetickú infraštruktúru v regióne by mohlo obavy o dostupnosť ropy ešte zvýšiť.
Konflikt začína ohrozovať globálny rast
Dlhodobejšia blokáda Iránu a obmedzená doprava cez Hormuz predstavujú riziko nielen pre ropu, ale aj pre infláciu a hospodársky rast. Vyššie ceny energií zvyšujú náklady podnikov aj domácností a zároveň komplikujú menovú politiku centrálnych bánk.
Situácia tak vytvára pre ropný trh nezvyčajnú kombináciu. Na strane ponuky pôsobia výrazne býčie faktory v podobe konfliktu, blokády a obmedzeného Hormuzu, zatiaľ čo na strane dopytu rastú obavy, že práve vysoké ceny energií a geopolitická neistota môžu svetovú ekonomiku výrazne spomaliť.
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