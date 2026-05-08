Graf dňa: Striebro sa nevzdáva 📈 Kapitál sa vracia na trh 🔍

SILVER pokračuje v odraze (+2,1 %) a zotavuje sa zo včerajšieho poklesu v závere seansy. Opäť testuje psychologickú rezistenciu na úrovni 80 USD za uncu. Drahé kovy si udržiavajú uptrend napriek vojenskému incidentu v Hormuzskom prielive, keďže obnovený špekulatívny dopyt podporuje pokračujúci rast.
Kontrakt SILVER získal späť približne polovicu včerajšieho záverečného „dipu“. Prerazenie nad tri kľúčové exponenciálne kĺzavé priemery (EMA10, EMA30 a EMA100) poskytuje jasný signál býčieho momenta. Ak však cena nepotvrdí prielom nad 80 USD, ďalšia konsolidácia okolo týchto priemerov zostáva pravdepodobnejšia než trvalý breakout. Zdroj: xStation5
Čo dnes ťahá SILVER?
- Slabší dolár: Trh započítava deeskaláciu. Dollar Index (USDIDX) už niekoľko seáns testuje kľúčový support pri 97,50–97,80, teda približne 2-mesačné minimá. Návrat na úrovne spred konfliktu s Iránom naznačuje, že trh agresívne započítava mierový scenár a odstraňuje geopolitickú rizikovú prémiu. Výnosy amerických 10-ročných dlhopisov navyše zostávajú 10 bázických bodov pod aprílovými maximami, čo zvyšuje relatívnu atraktivitu aktív bez výnosu.
- Geopolitická apatia: Hormuzský prieliv je ignorovaný. Napriek prestrelke zahŕňajúcej americké torpédoborce striebro rýchlo obnovilo rast. Návrat k trendom spred incidentu, teda slabšiemu doláru, klesajúcej rope a stabilným výnosom, ukazuje, že investori vnímajú regionálne napätie ako prechodný „šum“. Radšej sa sústreďujú na optimizmus okolo navrhovanej jednostránkovej mierovej dohody.
- Akumulácia striebra: Návrat „hot money“. Dáta skupiny CME Group potvrdzujú, že objemy obchodovania futures a opcií na striebro sa odrážajú od mesačných miním. To signalizuje návrat špekulatívneho dopytu. Návrat k neutrálnym úrovniam aktivity pri súčasnej obrane technického odrazu naznačuje, že kapitál prestal z trhu odtekať a teraz sa pripravuje na možný breakout. Nedávne poklesy tak trh vníma ako príležitosť na budovanie dlhých pozícií.
Denný objem derivátov na striebro: tmavomodrá – futures, svetlomodrá – opcie. Zdroj: CME Group
