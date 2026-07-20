💴 Graf dňa: USDJPY – Dolár vyhráva ďalšie kolá, ale Tokio sa pripravuje na odpoveď

Trh USDJPY pripomína ďalšie kolo súboja dvoch ťažkých váh. Na jednej strane stojí dolár, ktorý je podporovaný vysokými výnosmi amerických aktív a pretrvávajúcou úrokovou výhodou. Na druhej strane je jen, ktorý napriek začatiu procesu normalizácie menovej politiky Bank of Japan zostáva pod tlakom.
Japonsko urobilo prvý krok smerom k opusteniu ultra uvoľnenej politiky, avšak rozdiel medzi úrovňou úrokových sadzieb v USA a Japonsku zostáva obrovský. Práve tento faktor naďalej predstavuje hlavný argument v prospech dolára.
Zároveň sa kurz USDJPY nachádza na úrovni, ktorá zvyšuje pozornosť špekulantov aj japonských úradov. Dnešný sviatok v Japonsku znamená nižšiu likviditu na trhu a takéto podmienky často zvyšujú riziko prudkých pohybov. Tokio už mnoho mesiacov naznačuje, že neakceptuje nadmernú volatilitu jenu, preto musí trh počítať s možnosťou priamej intervencie.
USDJPY v súčasnosti pripomína zápas, v ktorom dolár naďalej zbiera body vďaka fundamentálnej výhode, no každý ďalší pohyb nahor zvyšuje riziko reakcie zo strany Japonska.
Zdroj: xStation5
Faktory, ktoré v súčasnosti formujú USDJPY
1. Japonsko a riziko menovej intervencie
Najdôležitejším psychologickým prvkom pre trh USDJPY zostáva možnosť priamej reakcie japonských úradov.
Japonské ministerstvo financií už mnoho mesiacov monitoruje situáciu na menovom trhu a opakovane zdôrazňovalo, že nadmerná volatilita kurzu jenu si môže vyžadovať primerané kroky. Nejde však výlučne o konkrétnu úroveň USDJPY, ale predovšetkým o tempo zmien.
História ukazuje, že Japonsko reagovalo najčastejšie vtedy, keď oslabovanie jenu začalo nadobúdať prudký charakter a ovplyvňovalo očakávania podnikov aj domácností. Tokijské úrady si uvedomujú, že príliš slabá mena zvyšuje náklady na dovoz energií a surovín, čo môže sťažovať boj s infláciou.
Dnešný sviatok v Japonsku navyše priťahuje pozornosť trhu. Pri obmedzenej likvidite môžu aj menšie kapitálové toky spôsobovať väčšie pohyby kurzu. Pre úrady to môže byť moment, v ktorom by potenciálna intervencia mala väčší psychologický účinok.
Zároveň musí Japonsko zachovávať trpezlivosť. Príliš rýchle vyčerpanie devízových rezerv by mohlo priniesť len krátkodobý efekt, ak by fundamenty naďalej zostávali na strane dolára. Tokio potrebuje moment, keď bude trh najnáchylnejší na zmenu smeru.
2. Rozdiel úrokových sadzieb zostáva hlavným argumentom v prospech dolára
Najdôležitejším fundamentom pre USDJPY zostáva rozdiel medzi menovou politikou Spojených štátov a Japonska.
Bank of Japan začala proces zvyšovania úrokových sadzieb, avšak cesta k reštriktívnejšej politike bude naďalej veľmi postupná. Federálny rezervný systém naopak udržiava sadzby na vysokej úrovni a investori naďalej analyzujú, kedy a akým tempom sa Fed rozhodne začať cyklus znižovania.
Pre menový trh majú kľúčový význam nielen súčasné úrovne úrokových sadzieb, ale aj výnosy dlhopisov a výhľad budúceho vývoja.
Ak bude Fed zachovávať opatrný prístup a obmedzovať očakávania rýchleho uvoľňovania politiky, dolár môže zostať naďalej podporovaný. Aj pri nižšej inflácii v Spojených štátoch si môže dolár udržať výhodu vtedy, keď reálne úrokové sadzby zostanú pre investorov atraktívne.
Na japonskej strane vyzerá situácia inak. Bank of Japan musí vyvažovať potrebu normalizácie menovej politiky s rizikom spomalenia hospodárskeho rastu. Príliš rýchle zvyšovanie sadzieb by mohlo poškodiť ekonomiku, preto zostáva proces sprísňovania opatrný.
3. Konflikt na Blízkom východe a ropa zvyšujú tlak na jen
Ďalším faktorom ovplyvňujúcim USDJPY zostáva geopolitická situácia na Blízkom východe.
Eskalujúci konflikt v Perzskom zálive zvýšil význam ropného trhu a rizika narušenia energetickej ponuky. Rast cien ropy môže ovplyvňovať meny prostredníctvom viacerých kanálov.
Prvý súvisí s infláciou. Drahšia energia sťažuje ďalšie znižovanie cenových tlakov a môže obmedzovať priestor centrálnych bánk na uvoľňovanie menovej politiky. Druhý kanál súvisí s bezpečnosťou. V obdobiach zvýšenej neistoty investori často smerujú kapitál do dolára ako globálnej rezervnej meny. To predstavuje dodatočnú podporu pre americkú menu v momentoch rastu rizika.
Pre Japonsko je situácia obzvlášť ťažká, keďže krajina zostáva veľkým dovozcom energií. Vyššie ceny ropy môžu zhoršovať obchodný bilans a zvyšovať náklady pre ekonomiku. V dôsledku toho môžu geopolitické udalosti v súčasnosti pôsobiť proti jenu, napriek tomu, že historicky japonská mena často profitovala z období zvýšenej averzie k riziku.
USDJPY: dolár stále vedie, ale Japonsko zostáva v hre
Súčasná situácia na USDJPY je výsledkom viacerých prelínajúcich sa faktorov, ktoré pôsobia rôznymi smermi.
Dolár naďalej využíva výhodu vyplývajúcu z rozdielu úrokových sadzieb a vysokých výnosov amerických dlhopisov. Fed napriek slabším inflačným údajom zostáva opatrný v otázke rýchleho začatia cyklu znižovania sadzieb, čo obmedzuje tlak na americkú menu. Na druhej strane sa Japonsko nachádza v ťažkej pozícii. Bank of Japan začala meniť smer menovej politiky, avšak tempo normalizácie zostáva pomalé. Zároveň každé ďalšie oslabenie jenu zvyšuje tlak na ministerstvo financií, ktoré musí zohľadňovať hospodárske náklady príliš slabej meny.
Technicky zostáva pár v rastovom trende a pohybuje sa v rámci rastového kanála. Indikátor RSI sa nachádza v pozitívnom pásme, ale zatiaľ neindikuje extrémne prekúpenie trhu, čo naznačuje pretrvávajúci tlak na strane kupujúcich.
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