Graf dňa: USDJPY po intervencii Japonska. Kurz klesá pod 160, no tlak na jen pretrváva

USDJPY zostáva jednou z najdôležitejších tém na devízovom trhu po nedávnej reakcii japonských úradov na prudké oslabenie jenu. Kurz sa opäť ocitol pod predajným tlakom a klesol do okolia úrovne 158, teda pod hranicu 160, ktorú predstavitelia japonskej vlády opakovane označovali za úroveň vyžadujúcu osobitnú pozornosť.
Intervencia na devízovom trhu priniesla krátkodobý efekt. Jen sa výrazne posilnil a USDJPY sa vzdialil od psychologickej úrovne 160. Otázka, ktorá zostáva otvorená, sa však týka trvalosti tohto pohybu. História ukazuje, že samotná devízová intervencia dokáže účinne obmedziť prudké pohyby kurzu, no bez zmeny fundamentálnych faktorov stojacich za oslabením meny býva jej účinok časovo obmedzený.
V krátkodobom horizonte môže USDJPY ešte pokračovať v poklese a smerovať k úrovni 157. Z technického hľadiska trh dostal signál, že okolie 160 zostáva úrovňou, pri ktorej sa objavuje rozhodná reakcia japonských úradov. V dlhodobejšom horizonte zostáva situácia pre jen naďalej náročná, keďže hlavný faktor ovplyvňujúci kurz — rozdiel v úrovni úrokových sadzieb medzi USA a Japonskom — stále pôsobí v neprospech japonskej meny.
Zdroj: xStation5
Faktory, ktoré v súčasnosti formujú USDJPY
Intervencia Japonska zastavila pohyb, no problém jenu nevyriešila
Najdôležitejšou udalosťou uplynulých dní bola reakcia japonských úradov na oslabenie jenu. Prekonanie úrovne 160 na USDJPY bolo vyhodnotené ako príliš rýchly a nepriaznivý pohyb, ktorý zvyšuje tlak na domácnosti a podniky prostredníctvom vyšších nákladov na dovoz.
Kroky na devízovom trhu umožnili obmedziť rozsah oslabenia jenu a viedli k poklesu USDJPY pod úroveň 160. Trh dostal jasný signál, že Japonsko je pripravené reagovať, ak bude pohyb meny príliš prudký.
Problém však spočíva v tom, že intervencia nemení základné fundamenty. Ak zostane rozdiel medzi úrokovými sadzbami v USA a Japonsku značný, tlak na jen sa môže vrátiť.
Kľúčová otázka preto znie nie to, či Japonsko dokáže zastaviť rast USDJPY, ale ako dlho bude schopné udržať efekt takejto intervencie bez dodatočnej podpory zo strany menovej politiky.
Fed a BoJ. Rozdiel úrokových sadzieb naďalej pôsobí proti jenu
Jedným z najdôležitejších faktorov pre USDJPY zostáva menová politika oboch centrálnych bánk.
Fed na poslednom zasadnutí ponechal úrokové sadzby bez zmeny. Trh obmedzil očakávania ďalšieho zvyšovania sadzieb v USA, avšak americké sadzby zostávajú naďalej na veľmi vysokej úrovni v porovnaní s Japonskom.
Na druhej strane Bank of Japan v tomto roku zahájila cyklus zvyšovania úrokových sadzieb a jasne naznačuje, že súčasný krok nemusí byť posledným. Trh oceňuje možnosť ďalšieho zvýšenia v tomto roku, najmä ak inflácia a dynamika miezd zostanú na zodpovedajúcich úrovniach.
Aj keby sa BoJ rozhodla pre ďalší krok, rozsah rozdielu medzi úrokovými sadzbami v USA a Japonsku zostane naďalej značný. Práve tento faktor bol po mnoho mesiacov hlavným argumentom v prospech predaja jenu a zostáva jednou z najväčších výziev pre japonskú menu.
Bank of Japan mení postoj, no jen potrebuje väčšiu podporu
Samotný fakt zahájenia cyklu zvyšovania sadzieb zo strany Bank of Japan predstavuje zásadnú zmenu po mnohých rokoch ultramäkkej menovej politiky. Trh venuje čoraz väčšiu pozornosť možnosti ďalšej normalizácie politiky japonskej centrálnej banky.
Problémom však zostáva tempo týchto zmien. BoJ stále postupuje opatrne, keďže japonská ekonomika je oveľa citlivejšia na vyššie náklady financovania ako ekonomika USA.
Pre jen bude preto kľúčové nielen to, či BoJ zvýši úrokové sadzby, ale aj to, či trh uverí, že centrálna banka je pripravená v tomto procese pokračovať v nasledujúcich mesiacoch.
Ak budú očakávania voči BoJ rásť rýchlejšie ako očakávania týkajúce sa Fedu, jen môže získať dodatočnú podporu. Zatiaľ však rozdiel v úrovni sadzieb zostáva hlavným problémom japonskej meny.
Ropa a Perzský záliv zvyšujú riziko pre jen
Ďalším faktorom ovplyvňujúcim USDJPY zostáva geopolitická situácia a ceny energetických komodít.
Napätie v oblasti Perzského zálivu a riziko narušenia dodávok ropy zostávajú dôležitým prvkom pre trh. Japonsko ako ekonomika silne závislá od dovozu energie je obzvlášť citlivé na rast cien ropy.
Vyššie ceny suroviny môžu zvyšovať inflačný tlak v Japonsku, no zároveň zhoršovať obchodnú bilanciu krajiny prostredníctvom rastúcich nákladov na dovoz. V minulosti takéto faktory často pôsobili negatívne na jen.
Navyše v obdobiach rastu geopolitickej neistoty dolár často posilňuje ako globálny bezpečný prístav. To znamená, že aj pri problémoch s americkou ekonomikou môže USD zostať podporovaný voči jenu.
Fiškálne riziko Japonska ako ďalšia výzva pre menu
Popri menovej politike priťahuje čoraz väčšiu pozornosť trhu fiškálna situácia Japonska.
Plány na zvýšenie verejných výdavkov a možné daňové úľavy vyvolávajú otázky týkajúce sa ďalšieho rastu zadlženia krajiny. Pre devízový trh je dôležité, či fiškálna politika bude podporovať hospodársky rast, alebo či skôr zvýši obavy o stabilitu verejných financií.
Ak trh dospeje k záveru, že Japonsko bude uplatňovať expanzívnejšiu fiškálnu politiku bez primeranej kontroly výdavkov, môže to obmedzovať potenciál posilnenia jenu.
USDJPY pred ďalšou skúškou
Súčasný pokles USDJPY ukazuje, že úroveň 160 zostáva hranicou, pri ktorej sú japonské úrady pripravené reagovať. Krátkodobo môže kurz ešte smerovať nižšie, najmä ak trh bude naďalej obmedzovať očakávania týkajúce sa politiky Fedu.
Dlhodobo zostáva situácia naďalej zložitejšia. Jen je stále pod tlakom kvôli veľkému rozdielu úrokových sadzieb medzi USA a Japonskom, pričom samotná devízová intervencia nemení fundamentálny obraz trhu.
Ďalší smer USDJPY bude závisieť predovšetkým od toho, či Fed skôr začne uvoľňovať menovú politiku, alebo či sa Bank of Japan rozhodne pre razantnejšie zvyšovanie úrokových sadzieb.
Zatiaľ trh dostal jasný signál, že okolie 160 je úroveň, ktorú Tokio bráni. Otázkou zostáva, či pôjde len o krátkodobú korekciu, alebo o začiatok trvalejšej zmeny trendu na jene.
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